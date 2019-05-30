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С чашкой чая и без косметики: Синди Кроуфорд в жизни выглядит не хуже, чем на подиуме
Ульяна АНТОНОВА   
30 Мая 2019 г.
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53-летняя супермодель опубликовала в своем Инстаграме довольно необычное фото. На нем Синди Кроуфорд предстала в повседневном образе - без макияжа, прически и маникюра, в обычной серой толстовке и с кружкой чая в руке.

С чашкой чая и без косметики: Синди Кроуфорд в жизни выглядит не хуже, чем на подиуме

В таком виде звезда мировых подиумов мало чем отличается от большинства обычных женщин, которых мы каждый день видим в соседнем магазине или в парке во время прогулки с собакой. Впрочем, стоит отметить, что Синди выглядит гораздо моложе своего паспортного возраста, и 53 года ей никто не даст даже без косметики.

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Cloudy Malibu morning ☁️

Кстати о макияже. Некоторые подписчицы были удивлены состоянием кожи Кроуфорд, так как считается, что постоянное использование большого количества косметики приводит к серьезным проблемам, особенно в зрелом возрасте. Однако на лице Синди отсутствуют морщины, высыпания и прочие несовершенства - что заставило поклонниц усомниться в справедливости популярного "косметического" мифа.

Кроме того, женщины в комментариях поблагодарили супермодель за честность: "Так важно знать, что мы все живые люди, и никто не рождается с накрашенными губами!". И заодно отметили, что "некоторые женщины красивы во все времена и в любом возрасте".

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