С чашкой чая и без косметики: Синди Кроуфорд в жизни выглядит не хуже, чем на подиуме

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Cloudy Malibu morning ☁️



Кстати о макияже. Некоторые подписчицы были удивлены состоянием кожи Кроуфорд, так как считается, что постоянное использование большого количества косметики приводит к серьезным проблемам, особенно в зрелом возрасте. Однако на лице Синди отсутствуют морщины, высыпания и прочие несовершенства - что заставило поклонниц усомниться в справедливости популярного "косметического" мифа.



Кроме того, женщины в комментариях поблагодарили супермодель за честность: "Так важно знать, что мы все живые люди, и никто не рождается с накрашенными губами!". И заодно отметили, что "некоторые женщины красивы во все времена и в любом возрасте".

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ