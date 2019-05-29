Ежедневная программа-минимум по уходу за лицом для каждой женщины

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В отличие от одежды, которую мы снашиваем и меняем в течение всей жизни множество раз, наша кожа дается нам природой лишь однажды, и чтобы сохранить ее красоту как можно дольше, требуется приложить определенные усилия. Все женщины знают эту простую истину, но всегда следуют ей или допускают ошибки при уходе за собой. Между тем, базовая ухаживающая программа, которую легко может выполнить любая женщина, позволяет заботиться о коже нашего лица легко и эффективно.
Сразу стоит сказать, что эти важные основы ухода за лицом касаются женщин всех возрастов с разными типами кожи, однако непосредственно средства ухаживающей косметики (крем, лосьон, тоник, натуральные сыворотки для лица) надо будет подбирать индивидуально. Собственно, в правильной системе ухода за кожей лица нет особых секретов, достаточно знать и соблюдать два правила: во-первых, ухаживать за собой регулярно (утром и вечером ежедневно, как чистка зубов, что не займет много времени) и, во-вторых, правильно наносить ухаживающие средства. Во избежание раннего появления морщинок, наносите средство, следуя массажным линиям: их легко запомнить, практически все они направляются от середины лица к контурам и только в местах под глазами напротив – от внешних уголков глаз к внутренним. Что касается шеи, здесь крем наносится по бокам сверху вниз, а на переднюю часть - снизу вверх. Помните также: не надо слишком давить и натягивать кожу, старайтесь касаться лица подушечками пальцев как можно легче.
Соблюдая регулярность и верную технику нанесения средств, можно сохранять красоту и упругость кожи долгие годы, избегая затратных посещений косметологов. А теперь рассмотрим подробнее тот минимум, который составляет ежедневную заботу о коже лица. По сути, это три основных этапа – очищение, тонизирование и увлажнение кожи. Очищаем кожу и утром, удаляя накопившиеся за ночь следы жизнедеятельности кожных клеток, и вечером – вместе с косметикой и иными загрязнениями. Для снятия макияжа используйте специальные средства, сперва с помощью ватного диска, а затем кончиками пальцев. Обычно это буквально минутное занятие. Затем просто умойтесь теплой водой и промокните лицо салфеткой или полотенцем.
Следующий этап тонизирует кожу, нейтрализует воздействие очищающего средства, нормализует естественный pH и готовит кожу к третьему этапу - увлажнению. Это очень важная процедура, так как именно сухая кожа быстрее теряет эластичность и упругость, а значит, приводит к ранним морщинам. Важный момент: дневные крема наносятся не позднее, чем за 30 минут до выхода на улицу в летний период и не позднее, чем за час в зимнее время. Ночные крема наносятся за час до сна, а то и раньше.
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