Ричард Гир со своим пятимесячным сыном попали в объектив папарацци

Известно, что "любви все возрасты покорны", но ведь то же самое можно сказать и о родительских чувствах. Отцы, которым по статусу уже положено быть дедушками, зачастую заботятся о своих маленьких отпрысках намного лучше, чем их более юные "коллеги".

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

На днях вездесущие папарацци смогли сфотографировать момент отдыха 69-летнего актёра Ричарда Гира с 36-летней супругой и маленьким сыном. Дело было в итальянской Тоскане, где звёздное семейство выбралось на пикник в один из солнечных дней. Заботливый отец трогательно общался со своим маленьким сыном, кутал его в одеяло и помогал супруге со сменой подгузника.

Маленький Александр, которому недавно исполнилось 5 месяцев - первый общий ребенок Ричарда Гира и его третьей жены Алехандры Сильва. Вполне возможно, что актёр не остановится на достигнутом, и в семье появятся ещё ребятишки. А почему бы и нет, если возможности позволяют?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ