69-летний Ричард Гир готовится снова стать отцом

В понедельник стало известно, что всемирно известный актер Ричард Гир в скором времени станет отцом во второй раз. Супруга артиста Алехандра Сильва, которой сейчас 35 лет, находится в положении.

Возлюбленная Гира продемонстрировала снимок, на котором она запечатлена с мужем и Далай-ламой XIV, который благословил их будущего малыша.

Как сообщают СМИ, поклонники Ричарда Гира уже давно подозревали, что в семье актера скоро будет пополнение, однако официального подтверждения этой информации не было.

Отметим, что у артиста от бывшей жены есть восемнадцатилетний сын Гомер Джеймс Джигми.

По инф. argumenti.ru

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