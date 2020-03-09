Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи

Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

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Об этой методике Надежда Георгиевна узнала от коллеги Нонны Гришаевой, которая в свои 48 лет может похвастаться идеальной фигурой. По-научному диета называется «интервальное голодание», её суть — в разделении суток на два периода.

Один — 16 часов, в течение которых нельзя принимать никакую пищу, исключение составляет чай без сахара и вода. Второй период — 8 часов, в это время есть можно всё без ограничений и подсчёта калорий. За 16 часов голодания в организме начинаются процессы по сжиганию «мусора», клетки обновляются, желудочно-кишечный тракт успевает «отдохнуть» от переваривания пищи.

По словам 69-летней Бабкиной, ей эта диета помогла сбросить 22 килограмма всего за 3 месяца, причём без усиленных тренировок.

Примечательно, что наука тоже одобряет такой подход к питанию. Например, Ольга Григорьян, ведущий сотрудник НИИ питания РАМН считает такой вариант диеты классическим, так как от природы человеку нужно не более 8-10 часов для приёма и переваривания пищи, а в остальное время желудочно-кишечный тракт должен пребывать в состоянии покоя. Однако и у этого метода есть свои противопоказания. В первую очередь его нельзя использовать людям с сахарным диабетом или любыми хроническими заболеваниями органов пищеварения.

Надежда Бабкина также добавила, что для максимального эффекта данный метод должен стать не просто способом похудения, а образом жизни. И тогда лишние килограммы уйдут «всерьёз и надолго».

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