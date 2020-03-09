ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
Анастасия ШИЛОВА   
09 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи


Об этой методике Надежда Георгиевна узнала от коллеги Нонны Гришаевой, которая в свои 48 лет может похвастаться идеальной фигурой. По-научному диета называется «интервальное голодание», её суть — в разделении суток на два периода.

Один — 16 часов, в течение которых нельзя принимать никакую пищу, исключение составляет чай без сахара и вода. Второй период — 8 часов, в это время есть можно всё без ограничений и подсчёта калорий. За 16 часов голодания в организме начинаются процессы по сжиганию «мусора», клетки обновляются, желудочно-кишечный тракт успевает «отдохнуть» от переваривания пищи.

По словам 69-летней Бабкиной, ей эта диета помогла сбросить 22 килограмма всего за 3 месяца, причём без усиленных тренировок.

Примечательно, что наука тоже одобряет такой подход к питанию. Например, Ольга Григорьян, ведущий сотрудник НИИ питания РАМН считает такой вариант диеты классическим, так как от природы человеку нужно не более 8-10 часов для приёма и переваривания пищи, а в остальное время желудочно-кишечный тракт должен пребывать в состоянии покоя. Однако и у этого метода есть свои противопоказания. В первую очередь его нельзя использовать людям с сахарным диабетом или любыми хроническими заболеваниями органов пищеварения.

Надежда Бабкина также добавила, что для максимального эффекта данный метод должен стать не просто способом похудения, а образом жизни. И тогда лишние килограммы уйдут «всерьёз и надолго».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 