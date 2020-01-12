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Рената Литвинова в свой день рождения попала под колёса автомобиля
Ульяна АНТОНОВА   
12 Января 2020 г.
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Сегодня, 12 января, Рената Литвинова отмечает свой 53-й день рождения. И именно в этот день актриса стала жертвой ДТП в самом центре Москвы.

Рената Литвинова в свой день рождения попала под колёса автомобиля


Как рассказала журналисткам ассистентка Литвиновой Александра, артистка спокойно шла по улице, когда на неё вдруг наехал автомобиль, за рулём которого была девушка.

Некоторые издания сообщили, что Литвиновой потребовалась помощь медиков, так как она "повредила руку и ногу". Но Александра рассказала, что с актрисой всё в порядке, никаких серьёзных травм при наезде она не получила.

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