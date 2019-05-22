Разные хитрости, помогающие в саду и с машиной, на рыбалке и в лесу знает блогер Виктор Базарьев

Среди зрителей платформы YouTube есть люди, которые интересуются рыбалкой, охотой, автомобилями, а также любят проводить время на природе, в том числе и на даче. Всю эту аудиторию можно прямиком отправить на канал Виктора Базарьева. https://www.youtube.com/channel/UCVk_fMXPteho4WdcA1YWZ4w/videos Его блог вышеперечисленным темам как раз и посвящается. Ролики небольшого формата здесь сплошь да рядом с полезными советами. Автор, как видно из представленных работ, старается, чтоб его всякие "помогаторы" не ударили по карману ни ему, ни тем, кто какую-то информацию с его канала будет брать для себя.

По названиям роликов очень легко сориентироваться, актуален ли для зрителя вопрос, поднятый в видео или нет, и стоит ли ролик в итоге смотреть. Вот несколько примеров названий работ: "Как обогреть палатку без угарного газа", "Как за колесо поднять любую машину из грязи", "Как я копчу рыбу", "Как сделать спальное место в трехдверной Ниве", "Как бесплатно увеличить проходимость автомобиля", "Как облегчить свой труд, спины на даче" и т.д. Последний обозначенный ролик, про бережное отношение к спине при работах на даче, весьма актуален, ведь сезон садов и огородов уже стартовал. И можно посмотреть повнимательнее, что же предлагает здесь автор.

Виктор в своем видео показывает разные приспособления, которыми он пользуется в огороде: для прополки лука и чеснока, для грабления, уборки в междурядьях, окучивания картошки и т.д. Что-то блогер, как оказалось, придумывал сам, а что-то под свои нужды усовершенствовал. Все продемонстрированное оборудование в итоге позволяет при работе на участке не напрягать спину, а ведь для огородников это действительно является большой проблемой. Видео очень полезное, автором здесь показано, что все, в принципе, если захотеть, решаемо.

Теперь еще об одном ролике. Его хочется увенчать словами "Ловись, рыбка, большая и маленькая - сама". А блогер назвал это видео "Удочка сама ловит рыбу".

Виктор здесь демонстрирует приспособления для установки удочек на нужном уровне, объясняет особенности этих устройств. Далее блогером было рассказано, как удочка при помощи вспомогательного оборудования, сотворенного им самим, может ловить рыбу без своего хозяина. Очень удобная конструкция, особенно в тех случаях, если на рыбалке присутствуют маленькие дети, на которых приходится постоянно отвлекаться. А здесь - поставил удочки и ходи себе наслаждайся общением с внуками и с природой.

Нашелся на канале ролик, немного выбивающийся своим названием из общего ряда понятных заглавий работ. Это видео "Случай в лесу".

Место действия здесь указано точно, а вот что же все-таки произошло - интрига. Давайте снимем эту загадочность и расставим все точки над i.

Виктор в видео пробирался в лесу к определенному месту. Но путь преградила упавшая береза, и ему пришлось пилить дерево. Далее была показана размытая после дождя дорога, и ехать автору приходилось по глубокой колее. В итоге машина застряла, "сев" передним мостом на пенек, а Виктор продемонстрировал, как он без нервов вытаскивает свое транспортное средство. Продолжили ролик кадры кипячения чая, где котелком выступила обычная банка из-под пива. Виктор отметил легкость этой тары и соответственно быстрый нагрев в ней воды.

Вот такие поучительные в житейском отношении ролики. Из просмотренного материалам очень о многом удалось узналось. А как вам?

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