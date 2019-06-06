Простая и заботливая первая леди: какой была супруга президента Израиля?

Весь народ Израиля столкнулся с тяжелой утратой. Во вторник, не дожив всего день до своего 74-летия, скончалась первая леди страны – Ривлин Нехама. Она так и не смогла справиться с опасным лёгочным фиброзом, который не позволял супруге президента Реувена дышать самостоятельно. Скромная бабушка смогла завоевать любовь всей страны своей искренностью и постоянной заботой о детях всего Израиля.

Ривлин Нехама скончалась в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве. Несколько месяцев назад она оказалась в госпитале из-за осложнений после операции по пересадке лёгкого. Долгое время врачи боролись за жизнь пожилой леди, но спасти её так и не смогли.

Президент Реувен Ривлин поблагодарил врачей в своём официальном обращении и не забыл упомянуть народ Израиля, который своей поддержкой смог придать сил «президенту и его семье».

Люди и вправду любили Ривлин Нехаму, ведь она была не самой обычной первой леди. Её скромный образ с простыми очками, седыми волосами и незамысловатыми нарядами дополняло постоянное проявление заботы о людях.

Родилась будущая жена президента Израиля в 1945 году. Отец Нехамы умер рано, а мать взяла на себя всю заботу о детях, из-за чего ей пришлось усердно трудиться на своей ферме.

Девушка окончила Еврейский университет в Иерусалиме и получила сертификат преподавателя со знаниями ботаники и зоологии в придачу. С 1967 года Нехама трудилась ученым секретарём в Еврейском университете, а в 2007 году она вышла на пенсию из-за тяжелого диагноза. На заслуженном отдыхе первая леди стала изучать историю искусств.

Женой президента Нехама стала в 1970 году. В их браке родились трое детей – дочери Ривка и Анат, сын Ран.

А вот общественность обратила внимание на Нехаму лишь в 80-е годы. Тогда её муж стал активно продвигаться по политической карьерной лестнице, явно устремляясь к президентскому посту.

Публика полюбила Ривлин Нехаму очень быстро. Она была простая, прямо из народа! Покупала всё сама на рынке, от политики пыталась как можно сильнее отделиться, не влезая в дела своего мужа.

Свою роль первой леди Израиля Нехама использовала, чтобы работать с правами маленьких израильтян. В особенности она заботилась о детях с ограниченными возможностями. О правах женщин добрая первая леди тоже не забывала.

Любопытно, что в президентской резиденции заботливая женщина даже устроила настоящий сад, где дети могли сами сажать растения и проходить мастер-классы по искусству.

Наверняка такой интерес к растениям передался Нехаме от её матери, ведь она часто занималась возделыванием земли. В 2016 году первая леди рассказала о своей матери Дроре Шульман, которая стала для неё примером смелого и уверенного человека.

Родилась Шульман на Украине, а спустя 20 лет переехала в Палестину. Там ей приходилось много и усердно работать на ферме, чтобы дать своим детям возможность для достойной жизни. Шульман любила читать стихи наизусть, в особенности русскую поэзию.

Со временем она постарела и ослабла, из-за чего уже не могла трудиться на ферме. Тогда она стала возиться с садом у дома, который был наполнен сезонными овощами, травами и цветами.

Однажды Нехама Ривлин призналась, что она борется со своей болезнью – лёгочным фиброзом – из-за любимого мужа. «Лучше я буду сильной. Когда я с ним, я делаю все возможное, чтобы не сломаться. Он заставляет меня чувствовать себя героиней, и это важно», – заявляла народная любимица Немаха.

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Её уход из жизни стал утратой далеко не политической, нет! Это скорбь для целого народа, причём скорбь совершенно искренняя и любящая. В Израиле к этому добавляется традиционное еврейское уважение к пожилым женщинам, которое проявляется не только на словах, но и в делах. Так, осенью прошлого года в Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост.

Впрочем, не только в этой стране люди скорбят по уходу дорогого для целого народа человека. Вспомнить только легендарную принцессу Диану, неожиданная смерть которой до сих пор обсуждают в разных уголках Земли. Недавно её имя вновь всплыло на повестке дня из-за судмедэксперта Ричарда Шеперда, который в своей книге описал подробности автомобильной аварии, унёсшей жизнь британской принцессы.

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