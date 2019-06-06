Простая и заботливая первая леди: какой была супруга президента Израиля?

Весь народ Израиля столкнулся с тяжелой утратой. Во вторник, не дожив всего день до своего 74-летия, скончалась первая леди страны – Ривлин Нехама. Она так и не смогла справиться с опасным лёгочным фиброзом, который не позволял супруге президента Реувена дышать самостоятельно. Скромная бабушка смогла завоевать любовь всей страны своей искренностью и постоянной заботой о детях всего Израиля.
Ривлин Нехама скончалась в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве. Несколько месяцев назад она оказалась в госпитале из-за осложнений после операции по пересадке лёгкого. Долгое время врачи боролись за жизнь пожилой леди, но спасти её так и не смогли.
Президент Реувен Ривлин поблагодарил врачей в своём официальном обращении и не забыл упомянуть народ Израиля, который своей поддержкой смог придать сил «президенту и его семье».
Люди и вправду любили Ривлин Нехаму, ведь она была не самой обычной первой леди. Её скромный образ с простыми очками, седыми волосами и незамысловатыми нарядами дополняло постоянное проявление заботы о людях.
Родилась будущая жена президента Израиля в 1945 году. Отец Нехамы умер рано, а мать взяла на себя всю заботу о детях, из-за чего ей пришлось усердно трудиться на своей ферме.
Девушка окончила Еврейский университет в Иерусалиме и получила сертификат преподавателя со знаниями ботаники и зоологии в придачу. С 1967 года Нехама трудилась ученым секретарём в Еврейском университете, а в 2007 году она вышла на пенсию из-за тяжелого диагноза. На заслуженном отдыхе первая леди стала изучать историю искусств.
Женой президента Нехама стала в 1970 году. В их браке родились трое детей – дочери Ривка и Анат, сын Ран.
А вот общественность обратила внимание на Нехаму лишь в 80-е годы. Тогда её муж стал активно продвигаться по политической карьерной лестнице, явно устремляясь к президентскому посту.
Публика полюбила Ривлин Нехаму очень быстро. Она была простая, прямо из народа! Покупала всё сама на рынке, от политики пыталась как можно сильнее отделиться, не влезая в дела своего мужа.
Свою роль первой леди Израиля Нехама использовала, чтобы работать с правами маленьких израильтян. В особенности она заботилась о детях с ограниченными возможностями. О правах женщин добрая первая леди тоже не забывала.
Любопытно, что в президентской резиденции заботливая женщина даже устроила настоящий сад, где дети могли сами сажать растения и проходить мастер-классы по искусству.
Наверняка такой интерес к растениям передался Нехаме от её матери, ведь она часто занималась возделыванием земли. В 2016 году первая леди рассказала о своей матери Дроре Шульман, которая стала для неё примером смелого и уверенного человека.
Родилась Шульман на Украине, а спустя 20 лет переехала в Палестину. Там ей приходилось много и усердно работать на ферме, чтобы дать своим детям возможность для достойной жизни. Шульман любила читать стихи наизусть, в особенности русскую поэзию.
Со временем она постарела и ослабла, из-за чего уже не могла трудиться на ферме. Тогда она стала возиться с садом у дома, который был наполнен сезонными овощами, травами и цветами.
Однажды Нехама Ривлин призналась, что она борется со своей болезнью – лёгочным фиброзом – из-за любимого мужа. «Лучше я буду сильной. Когда я с ним, я делаю все возможное, чтобы не сломаться. Он заставляет меня чувствовать себя героиней, и это важно», – заявляла народная любимица Немаха.
- Её уход из жизни стал утратой далеко не политической, нет! Это скорбь для целого народа, причём скорбь совершенно искренняя и любящая. В Израиле к этому добавляется традиционное еврейское уважение к пожилым женщинам, которое проявляется не только на словах, но и в делах. Так, осенью прошлого года в Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост.
- Впрочем, не только в этой стране люди скорбят по уходу дорогого для целого народа человека. Вспомнить только легендарную принцессу Диану, неожиданная смерть которой до сих пор обсуждают в разных уголках Земли. Недавно её имя вновь всплыло на повестке дня из-за судмедэксперта Ричарда Шеперда, который в своей книге описал подробности автомобильной аварии, унёсшей жизнь британской принцессы.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Может ли пенсионер получить льготу на покупку ОСАГО?
Неотъемлемую часть расходов каждого водителя составляет покупка полиса ОСАГО, без которого невозможно пользоваться транспортным средством. Несмотря на приличную стоимость страховки, многие водители пытаются с...
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...