Скончалась супруга президента Израиля

У главы еврейского государства Реувена Ривлина умерла супруга Нехама. Женщине было 73 года.

Последнее время первая леди жила с донорским легким. Нехама Ривлин «мужественно боролась за свою жизнь», отмечается в соболезновании, распространенном канцелярией главы кабмина Израиля.

В браке у Ривлинов родились трое детей. Супруги уже давно стали дедушкой и бабушкой: у них семеро внуков.

По инф. rosbalt.ru

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