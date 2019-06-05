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Скончалась супруга президента Израиля
По инф. rosbalt.ru   
05 Июня 2019 г.
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У главы еврейского государства Реувена Ривлина умерла супруга Нехама. Женщине было 73 года.

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Последнее время первая леди жила с донорским легким. Нехама Ривлин «мужественно боролась за свою жизнь», отмечается в соболезновании, распространенном канцелярией главы кабмина Израиля.

В браке у Ривлинов родились трое детей. Супруги уже давно стали дедушкой и бабушкой: у них семеро внуков.

По инф. rosbalt.ru

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