Принц Гарри и Меган Маркл в своём желании отделиться от королевской семьи настроены очень серьёзно, так что им придётся пойти на некоторые жертвы ради освобождения от гнетущих титулов. Если верить сообщению издания The Mirror, знаменитым супругам из Букингемского дворца придётся отказаться и от «королевской» фамилии.
Совсем скоро, 31 марта, Гарри и Меган смогут забыть об обязанностях старших членов королевской семьи. Вместе с этим они лишатся титулов «Его и Её Королевское Высочество», которые ранее в буквальном смысле заменяли им фамилии.
Источники зарубежного издания выдвинули свои предположения о новой фамилии уже почти бывших членов королевской семьи. Первое место в списке занимает вариант «Сассекский», который сохранит связь Гарри и Меган с королевским прошлым.
Среди других возможных вариантов – фамилия «Уэльский», которую принц Гарри использовал в школе и армии. А вот Меган Маркл сможет пользоваться и своей девичьей фамилией.
Есть у пары и другой вариант – Меган и Гарри вполне могут взять фамилию своего сына «Маунтбэттен-Виндзор». Сама королева Елизавета II и герцог Филипп выбрали такое сочетание. В более привычных для правящей семьи обстоятельствах именно эту фамилию носили бы члены королевской семьи, у которых нет никакого титула.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании уйти из королевской семьи ещё 8 января, при этом они всё же сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. Разорвать связь с семьёй пара решила полностью, так что Гарри и Меган придётся лишиться и финансирования из госбюджета. Впрочем, из-за потери столь значительного источника доходов пара явно не обеднеет, да и избавиться от настойчивого внимания СМИ семье вряд ли удастся. В настоящее время супруги переехали в Канаду и намерены «жить обычной жизнью», растить сына и заниматься благотворительными проектами.
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Принц Гарри и Меган Маркл выберут себе новую фамилию
Принц Гарри и Меган Маркл в своём желании отделиться от королевской семьи настроены очень серьёзно, так что им придётся пойти на некоторые жертвы ради освобождения от гнетущих титулов. Если верить сообщению издания The Mirror, знаменитым супругам из Букингемского дворца придётся отказаться и от «королевской» фамилии.
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