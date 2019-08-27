Практически обо всем на свете умно, тонко и ярко может рассказать в своих заметках блогер Ирина

Блогер Ирина из Ленинградской области публикует свои заметки на сервисе онлайн-дневников «Живой Журнал»

Сама редакция ЖЖ отмечает следующее: «Нас подкупает ироничный слог Ирины, смелость рассказывать очень личные истории, её любовь к деталям и подробностям, а также умение слушать оппонентов и задавать правильные вопросы». Ирина размышлениями о жизни с читателями своего блога в ЖЖ делится вот уже 5 лет. В профиле она отмечает о своих дневниках, что очень любит думать о жизни и клочки этих дум выкладывать на всеобщее обозрение.

Один из интересных постов автора – о своем студенчестве.

Ирина разместила в заметке фотографии юности, которые не видела уже много лет, и повспоминала далекие события... Нашлось место в рассказе для общежития на улице Детскосельской города Павловска, для праздника сдачи последнего экзамена первой сессии, дня рождения автора с подарком – заветной мечтой – мягкой игрушкой, для интерьера студенческой комнаты, любимого ТЮЗа и многого другого. «Этот павловский год нашего студенчества запомнился ночными гуляниями по безлюдному и грандиозно-таинственному парку, брикетами мороженого крем-брюле на Витебском вокзале, пирожками-тошнотиками с мясом за 10 копеек там же». Очень здорово пишет Ирина: вкусно, живо, образно.

Некоторые из названий заметок могут сориентировать, о чем в них будет идти разговор. Например, «О вкусной и здоровой пище», «Как я была настоящим артековцем», погружающие в прошлое «Это наша с тобою страна. Универмаги» или «Это наша с тобою страна. Здоровье», «Валуны» и т.д. И в каждой заметке – сочные подробности, и каждый пост – с интересными фото. Вот, например, как про те же валуны Ириной написано: «Разного размера, россыпью и в одиночку. Гладкие, слоистые, лысые и покрытые разнообразными лишаями...», «После восторженных слов московского гостя я посмотрела на сосновборские улицы другими глазами и ...ахнула! Да это же не просто валуны, это целый мир! Мир каменных существ, полных достоинства и постоянства. С тех пор я люблю эту серую невозмутимость. Люблю их непоколебимость и мудрость».

Такое красивое, правдивое и картинное описание! Блогером просто зачитываешься!

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Тем у Ирины – объять необъятное. Есть в ее онлайн-дневнике заметки про Грузию, про тетушку, как в детский сад принимали, про раннее утро, день сурка с похожими днями и ночами, событиями и мыслями, про семейный альбом, первые джинсы, телефонных мошенников и еще много чего.

Есть заметки, где блогер пишет и о своих родителях. Вот тут, к примеру, можно прочитать об отце Ирины:

А здесь есть и о маме, и о папе, и о папиных подарках – Хозяйке Медной горы и кувшине:

Тонкие умные мысли, грациозно вычерченные события прошлого и настоящего, откровение и душевность – все это можно сказать о творчестве блогера. Заметки Ирины несомненно заинтересуют и вряд ли кого-то смогут оставить равнодушными. Возможно, что читать ее дневники с удовольствием будете и вы.