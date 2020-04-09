«Попёрли за непрофессионализм»: отец Жанны Фриске высказал свою версию об увольнении Шепелева

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Одной из обсуждаемых новостей в соцсетях до сих пор является уход популярного телеведущего Дмитрия Шепелева с Первого канала после 10 лет работы.
Это событие сразу вызвало волну слухов и породило большое количество версий, с чем именно может быть связан уход популярного ведущего. По одной из них, дело в постоянных срывах съёмочного процесса со стороны Дмитрия. Руководство просто не стало терпеть такое отношение к работе и разорвало контракт. По другой версии Шепелеву сделали более выгодное предложение, и он сам решил уволиться.
Не остался в стороне и отец Жанны Фриске — Владимир, который высказал своё мнение о происходящем. По его словам, с Первого канала Дмитрия «попёрли за непрофессионализм». Он также добавил: «Это давно было заметно, и странно, что уволили только сейчас». Владимир обратился к потенциальным работодателям с советом серьёзно задуматься, прежде чем брать такого человека к себе на работу.
Друзья телеведущего говорят, что скорее всего, он теперь будет работать на канале «Пятница». Это подтверждается и публикациями в соцсетях, где Дмитрий заявил, что ему уже сильно надоели «скандалы, интриги и расследования», и он снова хочет попробовать себя в развлекательных передачах.
Из инсайдерской информации стало известно, что зарплата Шепелева на новом месте будет гораздо меньше. Это связано с тем, что сейчас все каналы перешли в режим экономии и поэтому «осторожно» относятся к цифрам. Так что зарплата ведущего составит «всего» один миллион рублей в месяц, в то время как на Первом он получал три миллиона рублей. Однако в контракте есть оговорка, что в случае стабильного набора рейтинга передачи, зарплата будет пересмотрена в сторону увеличения.
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