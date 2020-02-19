«Пока поет для себя и тех, кому нравятся его музыка»: сын Сергея Бодрова начал свой творческий путь

Со дня смерти Сергея Бодрова-младшего прошло уже 17 лет. За это время произошло немало событий, в том числе в семье легендарного артиста.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Его отец не стал предъявлять права на наследство сына и уехал в США. А вдова Светлана до сих пор не вышла замуж, оставаясь верной погибшему возлюбленному.

Историю самого Сергея Бодрова-младшего знают, наверное, все жители нашей страны. Официально актёр считается без вести пропавшим, ведь его тело так и не нашли после схода ледника в Кармадонском ущелье, где Сергей участвовал в съёмках фильма «Связной». На тот момент его дети были ещё совсем маленькими: Ольге исполнилось четыре года, а Саше – не больше месяца.

Их матери приходилось без чьей-либо помощи заботиться о двух детях, и она успешно с этим справилась. Дочь Ольга в 2016 году поступила в ГИТИС, а позже даже сыграла небольшую роль в фильме Бодрова-старшего, своего деда. Также девушка активно играет в спектаклях.

А вот жизнь Саши долгое время оставалась тайной. На страницы новостных лент он никогда не попадал, да и в соцсетях молодой человек особо не показывался.

Однако недавно появились первые новости о жизни Бодрова-младшего. Его 17-летний друг поведал о том, что Саша увлёкся творчеством. Теперь у него есть собственная группа «Crack Squad», а сам он появляется на сцене как Simple Саня. Псевдоним для себя Александр выбрал не просто так – ему не очень-то хочется показывать свою слишком уж громкую фамилию публике.

– Саша уже выступал в арт-пространствах для близких. Пока поет для себя и тех, кому нравятся его музыка, – заметил друг Саши в разговоре с журналистами.

Александр пока не точно определился с профессией, лавируя между музыкальной карьерой и историческим факультетом МГУ. Кто знает, возможно, в будущем он ещё покажет весь свой творческий потенциал, а в семье Бодрова станет на ещё одного артиста больше.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...