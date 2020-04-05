«Она Челобанова очень любила, а тут я перед носом кручусь...»: Марта Могилевская поведала о конфликте с Аллой Пугачёвой

Телепродюсер Марта Могилевская раскрыла тайны любовного треугольника, невольным героем которого она сама и стала. Среди участников этого конфликта личных отношений была Алла Пугачёва и музыкант Сергей Челобанов. По словам Марты, Алла Борисовна очень ревновала своего мужчину, хотя реальных оснований для этого не было.

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Много слухов витает вокруг романов Аллы Пугачёвой. Кто-то приписывает ей отношения с космонавтами, другие говорят о любовных интрижках с композиторами или даже партийными работниками. В этом списке хватает и музыкантов, среди которых оказался и Сергей Челобанов. В начале 90-х он три года состоял в, как сейчас говорят, гражданском браке с певицей.

Долгое время Челобанов выступал вместе с Примадонной, сочинял парные композиции, да и вообще надеялся на светлое будущее с одной из главных музыкальных звёзд советского времени. Алле Пугачёвой музыканта порекомендовала Марта Могилевская, которая его и продюсировала.

Но как только Сергей оказался в объятьях Примадонны, Пугачёва сразу же оборвала все связи с Могилевской, даже общаться с ней не хотела! По словам самой Марты, всё дело было в жгучей ревности, с которой Алла никак не могла справиться.

– Слышала, что он ни разу ее не назвал Аллой. Он меня Машей называл, так и ее — только Маша. Она Челобанова очень любила, а тут я перед носом кручусь... Я же видела, как она плакала на съемках того самого злосчастного клипа «Незваный гость», может, ревновала, – призналась Могилевская.

Со временем роман Пугачёвой и Челобанова стал затихать, но вместе с тем ревность Примадонны только росла. Она даже решила напрямую открыть Марте свои любовные опасения.

– И вот она приходит с бутылкой шампанского, говорит: «Ну чего, пойдем, Могилевская, я тебе твоего покажу». И она мне показывает две последние песни, которые Челобанов спел на «Рождественских встречах», – рассказала продюсер.

На деле, призналась Могилевская, никаких отношений с Челобановым у неё никогда не было. Только вот Алла в это никак не могла поверить, так что переубедить ревнивую певицу не удалось.

Сам Сергей не так давно заявил, что Алла Борисовна была лучшей женщиной в его жизни, которую он никак не может забыть.

– Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом, – без стеснения рассказал Сергей.

В планах у музыканта была даже женитьба, только вот отношения как-то не сложились. Ещё более странно в этих обстоятельствах выглядит тот факт, что Алла ради возлюбленного пошла на пластическую операцию, которая, к сожалению, потом принесла немало проблем легендарной звезде. Из-за хирургического вмешательства у неё развилась инфекция, которая резко ухудшила здоровье Аллы.

– Пришлось возвращаться в Россию, где медики поставили её на ноги. Делала ли она операцию на грудь ради меня — это вопрос к ней, затруднюсь ответить на него. По-моему, у нее и так всё было в порядке с этим делом, – разоткровенничался Челобанов в беседе с журналистами.

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