Очередную ложь о жизни Меган Маркл оценили в 70 тысяч долларов

Несмотря на все старания герцога и герцогини Сассекских скрыть свою личную жизнь от журналистов, в прессе регулярно появляются статьи, связанные с их именами. Более того, зарубежные СМИ готовы идти на подкуп, чтобы заполучить очередную «сенсацию» из жизни Меган или её супруга.

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На днях актёр Саймон Рекс в интервью рассказал, что одна из крупнейших медиа-компаний Англии предложила ему очень большую сумму денег за интервью. Дело в том, что он давно знаком с Меган Маркл, и журналисты хотели выдать Саймона за бывшего бойфренда герцогини, который рассказал бы об их отношениях.

К счастью, Саймон оказался порядочным человеком. Он напрочь отказался принимать участие в этой афере и откровенно заявил, что никаких отношений с Маркл у него не было, они всего лишь «пару раз обедали вместе».

- Мы даже не целовались! – признался Рекс, которому, кстати, за публичную ложь обещали гонорар в 70 тысяч долларов.

Что касается Меган и принца Гарри, то в настоящее время они обустраивают дом в одном из престижных районов Ванкувера. По оценкам специалистов, особняк в четыре этажа обошёлся им в 27 млн долларов. Причина выбора такого места очень проста - здесь живут только богатые и известные люди, которые очень ценят возможность уединения. Кроме того, из окон особняка открывается очень красивый вид на горы и океан. Супруги искренне надеются, что смогут создать такие условия, в которых их сын будет жить обычной жизнью и познавать мир вместе с другими детьми, без вмешательства посторонних людей.

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