Никас Сафронов больше года лечит руку

Известный художник Никас Сафронов больше года назад случайно порезал палец на правой руке. Кто бы мог подумать, что простой порез может принести столько неприятностей!

Художник не заметил консервную банку и порезался об неё, после чего просто обработал рану в домашних условиях и забыл о ней. Но рука начала воспаляться, и он обратился к врачам. Обследование не сразу показало, что было повреждено сухожилие, а инфекция попала в кость. Сафронов больше года пытался вылечить руку в России и перенес несколько операций. Однако облегчение было только временное, и воспаление началось снова. После этого Никас стал искать другие способы лечения. Так в Мадриде ему предложили сделать очередную операцию стоимостью 60 тысяч евро, но его отговорили друзья, предложив попробовать медицину Южной Кореи.

Поехав в Сеул художник ощутил всю прелесть медицины. Там к нему отнеслись со всей серьезностью и взяли многочисленные анализы, мазки и соскобы. Лечение назначили только после рентгена и МРТ, чего не делали в других местах. В первую очередь врачи определили тип инфекции и только потом сделали две операции. Сафронову делали капельницы и дважды в день чистили палец, используя современные лекарства со средствами народной медицины. Кроме того, в палец временно были поставлены спицы, чтобы восстановить его структуру. В Корее художник провел месяц и уже вернулся домой в Москву. По словам докторов, они полностью убрали инфекцию с руки и она больше не вернется. За это лечение Никас отдал 2 тысячи долларов, не считая стоимости ежедневного пребывания в больнице. В любом случае, это получилось гораздо дешевле и надежнее, чем ему предлагали в Мадриде.

Сейчас Никас Сафронов чувствует себя хорошо и снова приступил к своей любимой работе. Будем надеяться, что история с его пальцем уже закончилась.

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