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Никас Сафронов больше года лечит руку
Анастасия Шилова   
28 Августа 2018 г.
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Известный художник Никас Сафронов больше года назад случайно порезал палец на правой руке. Кто бы мог подумать, что простой порез может принести столько неприятностей!

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Художник не заметил консервную банку и порезался об неё, после чего просто обработал рану в домашних условиях и забыл о ней. Но рука начала воспаляться, и он обратился к врачам. Обследование не сразу показало, что было повреждено сухожилие, а инфекция попала в кость. Сафронов больше года пытался вылечить руку в России и перенес несколько операций. Однако облегчение было только временное, и воспаление началось снова. После этого Никас стал искать другие способы лечения. Так в Мадриде ему предложили сделать очередную операцию стоимостью 60 тысяч евро, но его отговорили друзья, предложив попробовать медицину Южной Кореи.

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Поехав в Сеул художник ощутил всю прелесть медицины. Там к нему отнеслись со всей серьезностью и взяли многочисленные анализы, мазки и соскобы. Лечение назначили только после рентгена и МРТ, чего не делали в других местах. В первую очередь врачи определили тип инфекции и только потом сделали две операции. Сафронову делали капельницы и дважды в день чистили палец, используя современные лекарства со средствами народной медицины. Кроме того, в палец временно были поставлены спицы, чтобы восстановить его структуру. В Корее художник провел месяц и уже вернулся домой в Москву. По словам докторов, они полностью убрали инфекцию с руки и она больше не вернется. За это лечение Никас отдал 2 тысячи долларов, не считая стоимости ежедневного пребывания в больнице. В любом случае, это получилось гораздо дешевле и надежнее, чем ему предлагали в Мадриде.

Сейчас Никас Сафронов чувствует себя хорошо и снова приступил к своей любимой работе. Будем надеяться, что история с его пальцем уже закончилась.

Ранее об известном художнике - на портале для старших поколений "Мои года":

Никас. Портрет в интерьере

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