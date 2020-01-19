Несмешные скандалы: с кем ссорилась Регина Дубовицкая?

Регина Дубовицкая подарила россиянам одно из самых популярных юмористических шоу, которое стало настоящей легендой отечественного телевидения. «Аншлаг» вызывал улыбки миллионов соотечественников, но не всегда был такой же отдушиной для его непосредственных участников.

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Говорят, что Дубовицкая ущемляла права артистов, из-за чего она успела рассориться со многими звёздами собственного шоу.



Регина Дубовицкая прошла долгий путь от ведущей радиопередачи «С добрым утром!» до главного лица популярнейшего шоу 1990-х – «Аншлага». Со временем рейтинги программы упали, но ей всё-таки удалось удержаться на плаву.



И если само шоу было создано, чтобы дарить радость своим зрителям, то закулисные истории оставляют крайне неприятное впечатление. Стоит отметить, что далеко не всё нижесказанное имеет под собой должную доказательную базу, ведь многие скандалы «Аншлага» живут лишь благодаря нескончаемым слухам.



Закулисные трения Дубовицкой с артистами начались примерно в 2000-х годах. Тогда стали появляться сообщения о том, что Регина нарушает авторские права своих артистов, да ещё и гонорары им не платит! Всё больше юмористов исчезало со сцены «Аншлага», а прогулки на пароходе и вовсе прекратились.



Первым в списке покинувших передачу стал Ян Арлазоров. Ведущая говорит, что артист слишком уж затягивал подготовку к номерам, а его приятели даже подозревали, что Ян ревнует Дубовицкую к другому герою «Аншлага» – Владимиру Винокуру.



Впрочем, у Арлазорова было своё мнение на этот счёт. «Как говорится, мавр сделал свое дело. Свою роль в становлении этой передачи я сыграл и ушел, — отметил он в одном из интервью. — Видите ли, я стараюсь придерживаться принципа, которым руководствуются шахматисты: жертвуя фигурой, выигрывай качество. Мне есть чем заниматься, только не ленись. Я сделал несколько выпусков: кстати, благодаря мне Дубовицкая начала снимать артистов за кулисами. А потом она решила, что обойдется без моей персоны».



Чуть позже Ян объединился с Ефимом Шифрином, и вместе они подали в суд на организаторов «Аншгала», которые якобы не платили артистам за программы с их старыми номерами, которые крутили по телевизору. И юмористам в итоге удалось доказать свою правоту в суде.



Другой скандал с участием Дубовицкой разгорелся в 2014 году прямо в эфире программы «Пусть говорят». Тогда ведущая «Аншлага» задела за живое Геннадия Хазанова, нелестно отозвавшись о его участии в программе «Повтори!». Хазанов, в свою очередь, высказался о низком качестве шоу Регины, после чего покинул съёмочную площадку.



Любопытно, что сама Дубовицкая не считает, что её отношения с коллегами были как-то испорчены: «С Фимой лично у меня разногласий не было, я была на его 60-летнем юбилее и с радостью взяла бы его обратно в «Аншлаг», но он занят театром. А Геннадий Хазанов выступал последний раз в моей программе в 1990 году, у меня всегда зеленый свет для тех артистов, которые нравятся зрителям. Я же не выбираю для эфира тех, кто лично мне симпатичен. Ну, а многим, кто разжигает эти конфликты, не дает покоя популярность «Аншлага», – рассказывала артистка.



Следующими в списке скандальных имён «Аншлага» значатся Елена Воробей и Юрий Гальцев. Последний много раз требовал вырезать его номера из «Аншлага» (всё-таки на тот момент Гальцев ушёл из шоу), но главные лица канала эти просьбы пропускали мимо ушей.



А у Воробей изначально даже контракта для работы не было! По её мнению, талант артистки недооценивали, но со временем всё встало на свои места. Теперь Елена даже рада, что не подписывала никаких бумаг, которые могли бы запросто связать ей руки.



Однако, несмотря на все разногласия, у Регины Дубовицкой немало близких друзей среди артистов. Многим она помогла пробиться в творческом смысле, а с другими имела очень трепетные отношения. Так, она стала одной из первых, кто узнал об онкологическом заболевании Михаила Задорнова и поддержала его.



Так или иначе, слишком долго копаться в закулисных историях не стоит – не для этого мы смотрим любимые телешоу. «Аншлаг» стал главной юмористической программой для многих россиян, а без Регины Дубовицкой передачи бы и вовсе не существовало. Так что, думаю, стоит поблагодарить нашу звезду за хорошее шоу и заодно поздравить её с прошедшим днём рождения – всё-таки в конце декабря Дубовицкой исполнился 71 год!

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