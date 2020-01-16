Елена Воробей сломала руку во время концерта

Несчастный случай произошёл на концерте в Ногинске с заслуженной артисткой России Еленой Воробей. В какой-то момент 52-летняя актриса поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.

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Но как настоящий фанат своего дела, Воробей не стала прерывать выступление - решила, что будет оставаться на сцене до тех пор, пока сможет терпеть боль.



- Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40! - написала артистка в своём Инстаграме.



Однако из-за ухудшения самочувствия Елене Яковлевне всё равно пришлось сдаться в руки медиков. После концерта актриса поблагодарила поклонников и врачей, а потом сообщила о переносе выступления на февраль.

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