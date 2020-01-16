ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Елена Воробей сломала руку во время концерта
Ульяна АНТОНОВА   
16 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Несчастный случай произошёл на концерте в Ногинске с заслуженной артисткой России Еленой Воробей. В какой-то момент 52-летняя актриса поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.

Елена Воробей сломала руку во время концерта


Но как настоящий фанат своего дела, Воробей не стала прерывать выступление - решила, что будет оставаться на сцене до тех пор, пока сможет терпеть боль.

- Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40! - написала артистка в своём Инстаграме.

Однако из-за ухудшения самочувствия Елене Яковлевне всё равно пришлось сдаться в руки медиков. После концерта актриса поблагодарила поклонников и врачей, а потом сообщила о переносе выступления на февраль.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 