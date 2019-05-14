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Месть змее, наглый таракан и проворный кабан: забавные и страшные истории мира животных
Егор Стуков   
14 Мая 2019 г.
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Люди всегда любили забавных и пугающих зверей, не зря же в список вполне домашних питомцев попали одновременно ласковые кошки и ядовитые змеи! А с появлением интернета эта симпатия покорила новые границы, ведь теперь можно любить животных в режиме «on-line», наблюдая за их выходками прямо из дома. Сегодня мы подготовили для вас небольшую подборку смешных, страшных и впечатляющих историй из животного царства.

Месть змее, наглый таракан и проворный кабан: забавные и страшные истории мира животных

И начнём мы с огромного филиппинского таракана, который посмел забраться на президента этой страны Родриго Дутерте. Стоит отметить, нынешний глава Филиппин уже успел прославиться своим жёстким характером и стальными нервами.

Недавно большой таракан залез на Дутерте прямо во время его выступления. Президент сначала даже не заметил насекомое, а помощница попыталась стряхнуть незваного гостя стопкой бумаг. Думаю, многие ожидали хоть малейшего испуга от президента или какой-нибудь неуклюжей попытки сбросить неприятное насекомое, но Дутерте не такой!

Он невозмутимо стряхнул таракана с одежды, а потом пошутил над представителями оппозиционной партии: «Это либерал! Это точно», – заявил президент и сразу же продолжил своё выступление.

Пожилой житель индийского штата Гуджарат, в свою очередь, стал жертвой ядовитой змеи. Или змея стала жертвой 70-летнего Парвата Гала Бария – попробуй тут разобраться!

Сначала пресмыкающееся укусило пожилого мужчину, а потом он в порыве ярости укусил змею в ответ и вырвал зубами целый кусок от живого существа. К сожалению для Бария, принцип «око за око» с ядовитыми существами работает не лучшим образом, так что сразу после своего отмщения мужчина потерял сознание и упал. Пожилого мужчину доставили в больницу, но врачи так и не смогли спасти яростного мстителя.

Ещё один животный инцидент произошёл в южноафриканском национальном парке Крюгера уже без участия людей. Писательница Дана Эткинсон лишь наблюдала за львицей, которая передвигалась вдоль русла пересохшей реки с «явным умыслом» найти подходящую жертву.

Вскоре к реке подошёл ничего не подозревающий кабан. К его несчастью, на охоту в тот момент выдвинулись семь опасных хищников. Львы дождались подходящего шанса и набросились на кабана, но проворный малый оказался им не по зубам!

Бородавочник рванул с такой скоростью, что даже успел выбраться из окружения хищников и оторваться от погони. Вскоре сами львы поняли, что они не смогут поймать ловкого кабана, так что быстро прекратили своё преследование.

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