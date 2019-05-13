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Камчатские медведи — еще те пройдохи!
По инф. rosbalt.ru   
13 Мая 2019 г.
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На Камчатке у охотников еду украл медведь. Инцидент попал на видео, ролик опубликован на YouTube.

Камчатские медведи — еще те пройдохи!

На кадрах видно, как животное вытаскивает из машины контейнер с продуктами, а мужчины пытаются его отогнать. Медведь хватает добычу и убегает в лес.

Инцидент произошел на трассе Петропавлоск-Камчатский — Мильково.

По инф. rosbalt.ru

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