Камчатские медведи — еще те пройдохи!

На Камчатке у охотников еду украл медведь. Инцидент попал на видео, ролик опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как животное вытаскивает из машины контейнер с продуктами, а мужчины пытаются его отогнать. Медведь хватает добычу и убегает в лес.

Инцидент произошел на трассе Петропавлоск-Камчатский — Мильково.

По инф. rosbalt.ru

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