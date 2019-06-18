ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

"Megadeth" отменила все концерты: у лидера группы обнаружили рак
Ульяна АНТОНОВА   
18 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Основатель и бессменный лидер трэш-метал-группы "Megadeth" Дейв Мастейн на своей странице в соцсети признался, что врачи обнаружили у него рак горла. В связи с этим все концерты группы до конца года будут отменены.

"Megadeth" отменила все концерты: у лидера группы обнаружили рак



57-летний Мастейн подчеркнул, что прогноз благоприятный и вероятность выздоровления - около 90%. Медики уже наметили план лечения, которое начнется в ближайшее время.

Также лидер группы заявил, что несмотря на отмену концертов, музыканты продолжат работу над новым альбомом.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 