"Megadeth" отменила все концерты: у лидера группы обнаружили рак

Основатель и бессменный лидер трэш-метал-группы "Megadeth" Дейв Мастейн на своей странице в соцсети признался, что врачи обнаружили у него рак горла. В связи с этим все концерты группы до конца года будут отменены.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

57-летний Мастейн подчеркнул, что прогноз благоприятный и вероятность выздоровления - около 90%. Медики уже наметили план лечения, которое начнется в ближайшее время.



Также лидер группы заявил, что несмотря на отмену концертов, музыканты продолжат работу над новым альбомом.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ