Рак атакует: обнародована статистика выявленных вновь заболевших

В РФ в прошлом году выявлено более 620 тыс. новых случаев заболевания раком. Рост по сравнению с 2017 годом составил 1,2%. Об этом говорится в сборнике «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году», размещенном на сайте главного онколога Минздрава.

Всего на конец 2018 года в стране было 3,76 млн онкобольных — это 2,6% населения. В том числе сельские жители — около 20%, дети до 18-ти лет — менее 1%, пациенты старшего возраста — 62,5%.

Самый частый рак — молочной железы (18% из всех случаев), далее следуют опухоли кожи без меланомы (11,6%), опухоли тела матки (7%) и предстательной железы (6%).

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