«Маска молодости» для Софии Ротару

Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная кожа.

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Это порождает очень много слухов по поводу пластических операций и омолаживающих процедур. Одни просто уверены, что Ротару сделала десятки операций, другие считают, что всё дело в косметических процедурах и спортивном образе жизни.

Журналисты тоже спорят по этому поводу и обращаются к различным специалистам за комментариями. Например, пластический гримёр, будучи гостем программы «Ты не поверишь» поддержал одну из популярных версий, что певица использует силиконовую маску для лица. На фотографиях он показал места, где, по его мнению, «настоящая» кожа певицы переходит в маску. Эти линии еле заметны, к тому же певица маскирует их своей причёской, потому что, если лицо вспотеет, то маска может немного отстаиваться и становиться заметной.

Также гримёр рассказал, что процесс накладывания такой маски может занимать 3-4 часа. Силиконовая маска годится только для одноразового использования, а стоимость её около 50 тысяч рублей. При правильной технике гримирования такую маску очень сложно заметить даже с близкого расстояния. Но носить её можно не более 12 часов подряд, так как потом начинается кислородное голодание кожи лица.

Сложно сказать, правда ли, что Ротару выступает в такой маске или нет, но директор певицы Сергей Лавров, который уже много лет работает с ней, заявил, что Софья Михайловна не делала никаких пластических операций. Сама же Ротару отказывается отвечать на подобные вопросы, а во всех интервью отмечает, что всегда вела здоровый образ жизни и следила за питанием.

Но при этом недавно в Сеть попали якобы «настоящие» фото певицы, где она выглядит целиком на свой возраст – со всеми морщинами и другими признаками старения кожи. Именно эти фото и стали поводом для новой волны обсуждения внешности Ротару, в том числе и версии с использованием силиконовой маски. Как видите, специалисты тоже уверены, что без определённых косметических ухищрений тут явно не обошлось. Потому что никакой «здоровый образ жизни» не в силах вернуть 70-летней женщине ту внешность, какой она могла похвастаться в 25-30 лет.

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