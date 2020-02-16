Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо

Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить внешность.

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Например, 72-летняя София Ротару совсем не выглядит на свой возраст, что порождает большое количество слухов. В основном, эти домыслы касаются пластики и грима. Например, некоторые блогеры утверждают, что Софья Михайловна никогда не выходит в свет без большого количества косметики... или даже специальной силиконовой маски, дающей эффект "молодого" лица.



Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились к директору певицы Сергею Лаврову. Он уже очень много лет работает с Ротару и утверждает, что никаких косметических операций артистка не делала. Секрет её молодости - в здоровом образе жизни и строгой диете. Например, Ротару очень нравятся жареные блюда, но ради здоровья она полностью от них отказалась. Перед большими концертами певица и вовсе переходит на особый режим питания - вместо картофеля и десертов ест только зелень, овощи и фрукты. Также она выполняет специальные гимнастические упражнения и гуляет на свежем воздухе минимум один час, утром и вечером.



И можно было бы легко поверить в силу чудодейственных овощей и долгих прогулок, но... Недавно в интернете были опубликованы якобы "реальные" фото Софии Ротару - без макияжа, причёски и фотошопа. В старушке, изображенной на снимках, практически невозможно узнать одну из первых красавиц нашей эстрады.

"Выглядит на все 100... лет", - упражняются в остроумии пользователи Сети, ничуть не сомневаясь в том, что на фото - действительно София Ротару. А настоящие поклонники певицы робко замечают, что даже в таком виде она выглядит лучше, чем Алла Пугачёва, чьё лицо также "подверглось обработке" - и у пластических хирургов, и в компьютерных программах.

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