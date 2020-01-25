Максим Галкин с бородой насмешил пользователей интернета

В отличие от многих других юмористов, которые в жизни кажутся даже слишком серьёзными, Максим Галкин любит пошутить не только со сцены. В своём Инстаграме супруг Аллы Пугачёвой нередко публикует забавные фото и видео, вступая в активный диалог со своими подписчиками.

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На этот раз Максим Александрович предстал перед фанатами в новом образе - с бородой, заплетённой в две косички. «Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел», - подписал юморист неожиданное фото.

Пользователям Сети Галкин с бородкой напомнил старика Хоттабыча из одноимённой повести Лазаря Лагина и старого советского фильма. Но в то же время многие фанаты отметили, что новый образ Максиму весьма к лицу - в буквальном смысле этого выражения.

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