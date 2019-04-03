Кровавое наследство: мать и троих ее детей сожгла собственная дочь

Безудержная тяга человека к большому наследству порой переходит все разумные границы. Недавно суд приговорил молодую москвичку к 16 годам лишения свободы за хладнокровно спланированное убийство собственной матери, сестры и двух малолетних братьев. В исполнении жестокого приговора девушке помог её парень, который теперь на всю жизнь останется за решёткой.

Дарье Переверзевой было всего 26 лет, когда суд приговорил её к длительному тюремному заключению и взыскал с девушки 9 млн рублей в пользу потерпевших. Переверзева так сильно желала получить наследство от собственной матери, что решила пойти на самые радикальные меры.

Для начала девушка подговорила своего молодого человека Дмитрия Колесникова к участию в преступлении. Осенью 2014 года он приехал в дом к матери своей возлюбленной, а потом задушил женщину и её 12-летнего сына. Парень облил свои вещи легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг их. В это время в доме всё ещё находились 3-летние двойняшки. Никто не выжил в страшном пожаре.

Колесникова задержали сразу же, да и отрицать свою вину он не стал. Вдобавок парень рассказал о своей девушке, которая организовала это преступление. Несколько лет Дарья скрывалась за границей, так что правоохранителям не удавалось её поймать.

Лишь в 2018 году девушку задержали, но на допросах она всегда отрицала свою вину, при этом держалась крайне спокойно. «Сложилось впечатление, что это очень умная, хладнокровная и расчетливая девушка, В основу обвинения легли показания ее дедушки, других родственников и Дмитрия», – пояснил следователь.

Разобраться в деле получилось с помощью множества экспертиз, показаний более 50 свидетелей и важной информации, которую предоставил дедушка Дарьи. Он вспомнил, что девушка нередко спорила со своей матерью из-за денег. Она также была очень недовольна 10 млн рублей, которые ей оставили на жизнь после её переезда в центр Москвы.

Несмотря на все обстоятельства, отец девушки считает обвинение необоснованным. По его словам, его дочку обвиняли только те, кто «имел материальную выгоду от этого».

Другая история кровожадного наследства произошла в Сочи. 23-летний студент однажды устал от безденежной жизни, так что он решил избавиться от всех конкурентов, которые могли лишить его наследства родителей. Среди жертв оказалась даже его несовершеннолетняя сестра.

Парень попросил исполнить это дело своего друга, но тот благоразумно отказался. Даже больше – он сразу же рассказал о намерениях товарища в полицию.

Правоохранители сразу отправили своего «исполнителя» на встречу с заказчиком убийства. Жизнь членов своей семьи молодой человек оценил в три миллиона рублей, а также поделился с киллером «полезной» информацией о своём доме.

Хладнокровный юноша даже признался, что будет стараться естественно реагировать на вести о смерти своей семьи – «со всеми слезами и тому подобным».

В предполагаемый день убийства «исполнитель» пришёл в квартиру родителей молодого человека. Правоохранитель рассказал о планах их сына и предложил инсценировать убийство. Подделка получилась убедительной, так что позже не вызвала у студента сомнений. Сразу после передачи обещанных денег «исполнителю» студента задержали. Теперь его обвиняют в подготовке заказного убийства.

Но что же движет этими людьми? Неужели жажда наживы так просто захватывает их сердца, что они не в силах вспомнить хотя бы о здравом смысле, не говоря уже о каких-то чувствах к собственным родственникам? Совсем не хочется признавать, но ответ на этот вопрос может быть очень простым. В мире есть люди, которые готовы оценить жизнь самых близких людей в три миллиона рублей. Но их жизнь в таком случае может стоить ещё меньше.

Признаться честно, далеко не всегда охотники за наследством идут по столь кровавому пути. Чаще всего их приёмы ограничиваются ложью и ловкими выдумками. Хотя порой их слова оказываются правдой, вскрывая тайные стороны жизни людей, оставивших после себя огромное наследство.

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Так, недавно Анастасия Мартцинковская рассказала о своём сыне, которого она якобы родила от покойного режиссера Станислава Говорухина. В этом деле разберётся суд с помощью анализа ДНК, так что в правдивости будущего результата расследования можно не сомневаться. Но если мальчик действительно окажется сыном Говорухина, то он вполне может получить половину всего имущества кинематографиста.

А порой в историях о наследстве даже наследства нет! Об этом всем может рассказать гражданка Германии Анна Сорокина. Целый год девушка представлялась богатой наследницей Анной Делви, обедая в шикарных ресторанах и общаясь с представителями высшего общества. Теперь ей придётся отвечать за свою ложь и огромные долги перед судом.

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