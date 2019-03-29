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Наследственная ложь: дочь дальнобойщика притворялась богатой ради роскошной жизни
Егор Стуков   
29 Марта 2019 г.
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Недавно в Нью-Йорке суд рассмотрел дело гражданки Германии Анны Сорокиной, которая родилась в России. Целый год девушка представлялась богатой наследницей Анной Делви, обедая в шикарных ресторанах и общаясь с представителями высшего общества.

Наследственная ложь: дочь дальнобойщика притворялась богатой ради роскошной жизни

Обман Сорокиной раскрыли только в июле 2017 года, хотя приехала в Нью-Йорк 28-летняя девушка ещё в 2016 году. Она не стеснялась покупать одежду знаменитых брендов, оставлять огромные чаевые в дорогих ресторанах и даже хотела открыть центр современного искусства от своего имени.

Девушка лгала так уверенно, что ни у кого не возникало сомнений в её богатых родственниках. На деле её отец работал дальнобойщиком, а потом возглавил собственную компанию по установке кондиционеров. Он присылал своей дочке намного меньше денег, чем та умудрилась потратить. И здесь Сорокина пошла на обман, ведь она взяла целых 200 тысяч долларов в кредит, дав обещание сотрудникам банка, что деньги вернут её богатые родственники из Европы.

За свою роскошную жизнь Сорокина задолжала различным компаниям около 275 тысяч долларов. Теперь ей придётся отвечать за свою ложь по закону.

Адвокат девушки Тодд Сподек утверждает, что она искреннее хотела заработать эти деньги и отдать их законным путём. По его словам, окружающие Сорокину люди были «высокомерными фальшивками», которые любили приукрашивать свою жизнь в соцсетях. Это вдохновило его подзащитную, признался адвокат.

Если Сорокину признают виновной, её могут оставить в тюрьме на долгие 15 лет. Возможно, девушку просто депортируют в Германию, ведь её виза давно закончилась.

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