Наследственная ложь: дочь дальнобойщика притворялась богатой ради роскошной жизни

Недавно в Нью-Йорке суд рассмотрел дело гражданки Германии Анны Сорокиной, которая родилась в России. Целый год девушка представлялась богатой наследницей Анной Делви, обедая в шикарных ресторанах и общаясь с представителями высшего общества.

Обман Сорокиной раскрыли только в июле 2017 года, хотя приехала в Нью-Йорк 28-летняя девушка ещё в 2016 году. Она не стеснялась покупать одежду знаменитых брендов, оставлять огромные чаевые в дорогих ресторанах и даже хотела открыть центр современного искусства от своего имени.

Девушка лгала так уверенно, что ни у кого не возникало сомнений в её богатых родственниках. На деле её отец работал дальнобойщиком, а потом возглавил собственную компанию по установке кондиционеров. Он присылал своей дочке намного меньше денег, чем та умудрилась потратить. И здесь Сорокина пошла на обман, ведь она взяла целых 200 тысяч долларов в кредит, дав обещание сотрудникам банка, что деньги вернут её богатые родственники из Европы.

За свою роскошную жизнь Сорокина задолжала различным компаниям около 275 тысяч долларов. Теперь ей придётся отвечать за свою ложь по закону.

Адвокат девушки Тодд Сподек утверждает, что она искреннее хотела заработать эти деньги и отдать их законным путём. По его словам, окружающие Сорокину люди были «высокомерными фальшивками», которые любили приукрашивать свою жизнь в соцсетях. Это вдохновило его подзащитную, признался адвокат.

Если Сорокину признают виновной, её могут оставить в тюрьме на долгие 15 лет. Возможно, девушку просто депортируют в Германию, ведь её виза давно закончилась.

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В современном обществе богатое наследство стало самым настоящим фетишем. Люди всё чаще тянутся к огромным деньгам, пытаясь доказать своё родство с обеспеченными звёздами, которые уже ушли на покой. Горячие споры по поводу наследства возникли вокруг имущества известного артиста Бориса Химичева . Возникло даже предположение, что за этой историей скрываются какие-то незаконные махинации.

стало самым настоящим фетишем. Люди всё чаще тянутся к огромным деньгам, пытаясь доказать своё родство с обеспеченными звёздами, которые уже ушли на покой. Горячие споры по поводу наследства возникли вокруг имущества известного артиста . Возникло даже предположение, что за этой историей скрываются какие-то незаконные махинации. Не меньше проблем появилось у родственников Спартака Мишулина . Мало того, что Тимур Еремеев активно настаивает на своём родстве со знаменитым советским актёром, так ещё и некий Эдуард Сорокин называет себя внуком артиста и претендует на наследство Спартака.

. Мало того, что активно настаивает на своём родстве со знаменитым советским актёром, так ещё и некий Эдуард Сорокин называет себя внуком артиста и претендует на наследство Спартака. А вот с наследственной пенсией в нашей стране как-то не сложилось. Госдума отклонила законопроект, который предполагал возможность наследования пенсионных прав в соответствии с гражданским законодательством. Так что все «долги государства» после смерти гражданина автоматически списываются.

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