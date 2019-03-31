Внебрачный сын Станислава Говорухина также претендует на его наследство

Режиссер Станислав Говорухин всегда отличался любвеобильностью, его тянуло к противоположному полу. Из-за множества бурных романов он несколько раз пытался уйти от своей супруги Галины Говорухиной. Одним из последних увлечений была 21-летняя Анастасия Мартцинковская. Режиссёр взял её участвовать в массовке его фильма “Благословите женщину”, а после уговорил пойти с ним в кафе. С этого и начались их двухлетние отношения.

Станислав Сергеевич ушел из жизни летом прошлого года, ему было 83 года. Недавно же Анастасия стала утверждать, что родила от Говорухина, но при жизни он не признал сына. Женщина всеми силами пытается доказать их родство. Она уже даже подала в суд, чтобы принять участие и в без того активной борьбе за наследство. Её сын Давид считается первым претендентом на наследство режиссёра и вполне может получить половину всего имущества. Старший сын режиссера умер несколько лет назад, поэтому вторая половина достанется вдове режиссёра Галине Борисовне.

Чтобы установить отцовство, понадобится биоматериал, который может предоставить Галина Говорухина, но она не желает помогать в этом деле и называет Анастасию “самозванкой”. Несмотря на это, суд рассмотрит поданный иск на основе результатов анализа ДНК. Как оказалось, Анастасия делает это не для простой наживы, как сначала многие подумали, а чтобы вылечить ребёнка. Давид родился здоровым, но его случайно уронили в младенчестве, из-за чего сместился мозг.

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У режиссёра осталось приличное имущество. Только его московскую квартиру оценивают в 3 миллиона долларов, а дачу в 19 миллионов рублей. Надеемся, что суд, который состоится 3 апреля, расставит все точки над “и” в данной истории и мы скоро узнаем действительно ли Давид — сын Говорухина. А что вы думаете об этом? Кстати, вот подборка материалов по теме "наследство", ведь эта тема оказалась весьма волнующей для многих!

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