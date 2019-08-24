Краткая история «королевской бунтарки» принцессы Маргарет

Принцесса Маргарет никогда не отличалась спокойным нравом. Девушка любила хорошо повеселиться, нарушая все законы королевской династии: то голой в ванне фотографировалась, то устраивала громкие вечеринки с рокерами. Будучи полной противоположностью своей сестры – Елизаветы II – Маргарет имела не меньший успех у публики, но обрести личного счастья так и не смогла.

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Принцесса Маргарет Роуз родилась 21 августа 1930 года. Её детство было простым и беззаботным, ведь отец Георг VI растил своих дочерей в полной свободе. У Елизаветы и Маргарет была достаточно серьёзная разница в возрасте – 4 года, и это не говоря уже о совершенно разных характерах. Строгая Елизавета не всегда понимала забавные выходки Маргарет, однако сёстры всё равно были очень близки.



Король Георг VI так говорил о своих дочерях: «Елизавета — это моя гордость, а Маргарет — моя радость». Спустя 7 лет после Второй мировой войны король скончался, а его место на престоле заняла Елизавета II. Маргарет пришлось уйти в тень своей сестры.



При этом их вечная дружба и соперничество никуда не ушли. К тому же Маргарет выросла самой настоящей красавицей, увлекалась модой и была одной из главных муз для французских дизайнеров. Поговаривают, что и муж Елизаветы II – Филипп – тоже флиртовал с родственницей своей избранницы.



«У моей сестры есть особая аура, – признавалась Маргарет. – Каждый чувствует ее, как только Елизавета входит в комнату. Я стараюсь по мере возможности снять с нее хотя бы часть тяжелого бремени правления».



Любила Маргарет лишь однажды. Её избранником стал Питер Таунсенд – настоящий герой войны. Об их романе начали говорить в 1953 году, но на деле началось всё гораздо раньше.



Впрочем, как это часто бывает в королевских семьях, такой мужчина не подходил на роль мужа для принцессы. Он был разведён, имел двоих детей, о дворянском происхождении мог только мечтать, и при этом был на 16 лет старше Маргарет. Елизавета II брак не одобрила, так что её сестре пришлось выбирать между всеми своими титулами и возлюбленным. И она выбрала первое, хотя любовь к Питеру у принцессы всё ещё оставалась.



Красавица пыталась заглушить боль от потери любимого сигаретами, алкоголем и постоянными вечеринками. Поговаривали даже об её беспорядочных сексуальных связях и множестве романов. В то же время Маргарет очень хотела вернуться к Питеру, но он сам решил поставить точку в их отношениях. В 1960-м году герой войны заявил своей бывшей возлюбленной о том, что женится. Его новая избранница была слишком уж похожа на Маргарет, так что пережить такой удар принцессе оказалось совсем непросто.



А спустя несколько дней она представила всем будущего мужа – фотографа Энтони Армстронга-Джонсона. Сложно сказать, хотела ли она таким образом отомстить Питеру, но свадьба у принцессы получилась грандиозная. Она лично настояла, чтобы их бракосочетание транслировали миллионам зрителей по всему свету.



Всего через год у пары появился первый малыш – Дэвид Армстронг-Джонс. Дочь Сара пополнила семью в 1964-м году. Любопытно, что даже после рождения детей Маргарет не оставила свои безумные выходки, и даже имела немало любовников, которых особо и не скрывала.



У неё было много и других непозволительных для принцессы развлечений. Она часто кутила в лондонских пабах, гуляла по улицам с рокерами и байкерами. На одном из известных фото красавица лежала в ванне, а из одежды на ней была одна лишь корона. Скандал тогда разразился серьёзный, о чём Маргарет даже в какой-то степени жалела. Она искренне любила сестру и не хотела доставлять ей сложностей.



А вот отношения с мужем у Маргарет со временем стали абсолютно формальными. Любовников становилось всё больше, а в 1976 году она и вовсе попалась на глаза журнальному фотографу вместе с другим мужчиной. Тогда Маргарет даже не стала отрицать своего романа на стороне и просто подала на развод со своим мужем.



Вдобавок к этому принцесса активно курила. Пристрастилась к вредной привычке она ещё в 15 лет, а иногда могла выкурить до 60 сигарет за день! Конечно, эта и другие вредные привычки серьёзно повлияли на здоровье принцессы. В 1978 году ей диагностировали гастроэнтерит и алкогольный гепатит. Спустя пару лет отправили к хирургу, чтобы тот удалил доброкачественное образование на коже. В 1985-ом принцесса уже лишилась части лёгкого из-за своей "любви" к сигаретам. Ей понадобилось ещё шесть лет, чтобы бросить курить, а вот от алкогольной зависимости избавиться не удалось.



Все члены семьи знали о пристрастиях Маргарет, но терпели её привычки. Да и характер у неё был интересный, слишком уж прямолинейный для представителя королевской семьи. Принцесса ещё в 60-х годах назвала имя модели Твигги довольно странным, а потом поссорилась с актрисой Элизабет Тейлор.



Проблемы со здоровьем вновь одолели Маргарет в середине 90-х годов. Началось всё с воспаления лёгких, а в 1998 году она пережила инсульт. Несчастный случай в 1999 году привёл к пожару в ванной комнате принцессы, из-за чего она получила значительные ожоги. Маргарет пришлось передвигаться с помощью трости.



В 2000-х годах принцесса уже была прикована к постели, а 9 февраля 2002 года Маргарет умерла от инсульта. Смерть 71-летней принцессы повергла в шок жителей Великобритании. Так закончилась история «королевской бунтарки», которая была любима многими за свою простоту и человеческую открытость.

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