Краткая история «королевской бунтарки» принцессы Маргарет

|
Принцесса Маргарет никогда не отличалась спокойным нравом. Девушка любила хорошо повеселиться, нарушая все законы королевской династии: то голой в ванне фотографировалась, то устраивала громкие вечеринки с рокерами. Будучи полной противоположностью своей сестры – Елизаветы II – Маргарет имела не меньший успех у публики, но обрести личного счастья так и не смогла.
Принцесса Маргарет Роуз родилась 21 августа 1930 года. Её детство было простым и беззаботным, ведь отец Георг VI растил своих дочерей в полной свободе. У Елизаветы и Маргарет была достаточно серьёзная разница в возрасте – 4 года, и это не говоря уже о совершенно разных характерах. Строгая Елизавета не всегда понимала забавные выходки Маргарет, однако сёстры всё равно были очень близки.
Король Георг VI так говорил о своих дочерях: «Елизавета — это моя гордость, а Маргарет — моя радость». Спустя 7 лет после Второй мировой войны король скончался, а его место на престоле заняла Елизавета II. Маргарет пришлось уйти в тень своей сестры.
При этом их вечная дружба и соперничество никуда не ушли. К тому же Маргарет выросла самой настоящей красавицей, увлекалась модой и была одной из главных муз для французских дизайнеров. Поговаривают, что и муж Елизаветы II – Филипп – тоже флиртовал с родственницей своей избранницы.
«У моей сестры есть особая аура, – признавалась Маргарет. – Каждый чувствует ее, как только Елизавета входит в комнату. Я стараюсь по мере возможности снять с нее хотя бы часть тяжелого бремени правления».
Любила Маргарет лишь однажды. Её избранником стал Питер Таунсенд – настоящий герой войны. Об их романе начали говорить в 1953 году, но на деле началось всё гораздо раньше.
Впрочем, как это часто бывает в королевских семьях, такой мужчина не подходил на роль мужа для принцессы. Он был разведён, имел двоих детей, о дворянском происхождении мог только мечтать, и при этом был на 16 лет старше Маргарет. Елизавета II брак не одобрила, так что её сестре пришлось выбирать между всеми своими титулами и возлюбленным. И она выбрала первое, хотя любовь к Питеру у принцессы всё ещё оставалась.
Красавица пыталась заглушить боль от потери любимого сигаретами, алкоголем и постоянными вечеринками. Поговаривали даже об её беспорядочных сексуальных связях и множестве романов. В то же время Маргарет очень хотела вернуться к Питеру, но он сам решил поставить точку в их отношениях. В 1960-м году герой войны заявил своей бывшей возлюбленной о том, что женится. Его новая избранница была слишком уж похожа на Маргарет, так что пережить такой удар принцессе оказалось совсем непросто.
А спустя несколько дней она представила всем будущего мужа – фотографа Энтони Армстронга-Джонсона. Сложно сказать, хотела ли она таким образом отомстить Питеру, но свадьба у принцессы получилась грандиозная. Она лично настояла, чтобы их бракосочетание транслировали миллионам зрителей по всему свету.
Всего через год у пары появился первый малыш – Дэвид Армстронг-Джонс. Дочь Сара пополнила семью в 1964-м году. Любопытно, что даже после рождения детей Маргарет не оставила свои безумные выходки, и даже имела немало любовников, которых особо и не скрывала.
У неё было много и других непозволительных для принцессы развлечений. Она часто кутила в лондонских пабах, гуляла по улицам с рокерами и байкерами. На одном из известных фото красавица лежала в ванне, а из одежды на ней была одна лишь корона. Скандал тогда разразился серьёзный, о чём Маргарет даже в какой-то степени жалела. Она искренне любила сестру и не хотела доставлять ей сложностей.
А вот отношения с мужем у Маргарет со временем стали абсолютно формальными. Любовников становилось всё больше, а в 1976 году она и вовсе попалась на глаза журнальному фотографу вместе с другим мужчиной. Тогда Маргарет даже не стала отрицать своего романа на стороне и просто подала на развод со своим мужем.
Вдобавок к этому принцесса активно курила. Пристрастилась к вредной привычке она ещё в 15 лет, а иногда могла выкурить до 60 сигарет за день! Конечно, эта и другие вредные привычки серьёзно повлияли на здоровье принцессы. В 1978 году ей диагностировали гастроэнтерит и алкогольный гепатит. Спустя пару лет отправили к хирургу, чтобы тот удалил доброкачественное образование на коже. В 1985-ом принцесса уже лишилась части лёгкого из-за своей "любви" к сигаретам. Ей понадобилось ещё шесть лет, чтобы бросить курить, а вот от алкогольной зависимости избавиться не удалось.
Все члены семьи знали о пристрастиях Маргарет, но терпели её привычки. Да и характер у неё был интересный, слишком уж прямолинейный для представителя королевской семьи. Принцесса ещё в 60-х годах назвала имя модели Твигги довольно странным, а потом поссорилась с актрисой Элизабет Тейлор.
Проблемы со здоровьем вновь одолели Маргарет в середине 90-х годов. Началось всё с воспаления лёгких, а в 1998 году она пережила инсульт. Несчастный случай в 1999 году привёл к пожару в ванной комнате принцессы, из-за чего она получила значительные ожоги. Маргарет пришлось передвигаться с помощью трости.
В 2000-х годах принцесса уже была прикована к постели, а 9 февраля 2002 года Маргарет умерла от инсульта. Смерть 71-летней принцессы повергла в шок жителей Великобритании. Так закончилась история «королевской бунтарки», которая была любима многими за свою простоту и человеческую открытость.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.