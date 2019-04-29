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Узнаем, как сохранить печень здоровой
|Агнесса ЛИ
|29 Апреля 2019 г.
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Печень - уникальный орган в человеческом теле, обладающий удивительными свойствами. Клетки печени – гепатоциты, могут восстанавливаться быстро и поэтому печень, в отличие от других органов, способна оставаться молодой очень долго. Но, несмотря на такие замечательные регенерационные способности, печень всё же достаточно уязвима и количество заболеваний этого органа велико.
Функции печени
Печень не только пищеварительный орган, она выполняет множество функций, участвует в самых разных обменных процессах. Поэтому болезни печени неизбежно влияют на весь организм в целом, приводя к другим нарушениям. Печень заслуживает особого внимания, поэтому создан отдельный медицинский ресурс https://medpechen.ru/, на котором можно найти ответы на разные вопросы, касающиеся этого важного органа: описание заболеваний, способов лечения и профилактики, даны подробные диеты при болезнях печени, есть раздел, посвященный народной медицине.
Это жизненно-важный орган, в котором происходят сложные пищеварительные процессы и необходимые организму биохимические реакции.
Печень вырабатывает желчь и ферменты, необходимые для пищеварения, в основном для переработки жиров.
Детоксикация и выведение любых токсинов, как попадающих извне (тяжелые металлы, алкоголь, лекарства и так далее), так и образующихся внутри организма в результате обменных процессов ( ацетон, продукты распада различных веществ)
Печень участвует в синтезе гормонов, витаминов, минералов, белков иммунной системы
Печень - это депо крови, которая используется в случае кровопотери.
Печень регулирует белковый, жировой и углеводный обмен.
Признаки заболеваний печени
Как уже было сказано выше, печень – на редкость «терпеливый» и «молчаливый» орган, поэтому какое-то неблагополучие иногда длится годами, особо ничем себя не проявляя. Боли может не быть или она незначительна. Некоторые симптомы вполне характерны для патологии печени, а иногда диагноз сложно поставить даже опытному врачу-гепатологу.
Но симптомы конечно есть. О проблемах с печенью может говорить следующее:
- боль и тяжесть в правом подреберье
-изменение цвета кала и мочи. Моча может стать тёмной, а кал светлым или зелёным.
- нестабильность пищеварения и стула
- слабость, утомляемость, головные боли
- признаки гиповитаминоза.
- потеря веса
-горечь во рту
- выпадение волос, бровей, папилломы
- ощущение жара в теле, особенно по ночам
-резкий неприятный запах пота
- тахикардия, температура
- ломкость сосудов, склонность к кровотечениям
- отеки, потливость
- признаки атеросклероза сосудов.
Кожные симптомы при болезнях печени
Состояние кожи отражает проблемы с разными органам, печени это тоже касается.
Различные аллергии: дерматиты, экзема и так далее.
Растяжки, особенно на животе – полосы истонченной кожи, иногда синюшного оттенка. Это случается из-за гормонального дисбаланса, когда печень не в состоянии переработать избыток гормонов.
Желтушность. Чаще всего кожа становится слегка оранжевого оттенка, а склепы желтеют.
Сыпь. Зависит от того, какие функции печени пострадали. Например, аллергические высыпания возникают, когда печень не справляется с детоксикацией. Гнойнички, фурункулы – нарушения иммунитета.
Мелкие кровоизлияния по всему телу (геморрагии) говорят о том, что снижены синтетические функции печени.
Зуд также характерный симптом при многих болезнях печени. У больных часто есть следы расчесов.
Профилактика заболеваний печени
Профилактика заболеваний печени не во всём зависит от самого человека. Например, если речь идёт о вирусных гепатитах, то тут лучшей профилактикой является проверка донорской крови, тщательный контроль за стерилизацией инструментов, применение одноразового инструментария.
Личная профилактика
- правильное питание и питьевой режим
- отсутствие вредных привычек и зависимостей (алкоголизм, наркомания, токсикомания)
- вакцинация от гепатита В тем, кто входит в группу риска
- избегание лекарственных перегрузок
- употребление экологически чистых продуктов без химических добавок.
- посещение только надежных лицензированных косметических салонов и медицинских учреждений, где используется одноразовый инструментарий и соблюдаются все гигиенические требования.
- своевременное и грамотное лечение всех патологий печени.
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