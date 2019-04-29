Узнаем, как сохранить печень здоровой

Печень - уникальный орган в человеческом теле, обладающий удивительными свойствами. Клетки печени – гепатоциты, могут восстанавливаться быстро и поэтому печень, в отличие от других органов, способна оставаться молодой очень долго. Но, несмотря на такие замечательные регенерационные способности, печень всё же достаточно уязвима и количество заболеваний этого органа велико.

Функции печени

Печень не только пищеварительный орган, она выполняет множество функций, участвует в самых разных обменных процессах. Поэтому болезни печени неизбежно влияют на весь организм в целом, приводя к другим нарушениям. Печень заслуживает особого внимания, поэтому создан отдельный медицинский ресурс https://medpechen.ru/, на котором можно найти ответы на разные вопросы, касающиеся этого важного органа: описание заболеваний, способов лечения и профилактики, даны подробные диеты при болезнях печени, есть раздел, посвященный народной медицине.







Это жизненно-важный орган, в котором происходят сложные пищеварительные процессы и необходимые организму биохимические реакции.

Печень вырабатывает желчь и ферменты, необходимые для пищеварения, в основном для переработки жиров.

Детоксикация и выведение любых токсинов, как попадающих извне (тяжелые металлы, алкоголь, лекарства и так далее), так и образующихся внутри организма в результате обменных процессов ( ацетон, продукты распада различных веществ)

Печень участвует в синтезе гормонов, витаминов, минералов, белков иммунной системы

Печень - это депо крови, которая используется в случае кровопотери.

Печень регулирует белковый, жировой и углеводный обмен.

Признаки заболеваний печени

Как уже было сказано выше, печень – на редкость «терпеливый» и «молчаливый» орган, поэтому какое-то неблагополучие иногда длится годами, особо ничем себя не проявляя. Боли может не быть или она незначительна. Некоторые симптомы вполне характерны для патологии печени, а иногда диагноз сложно поставить даже опытному врачу-гепатологу.

Но симптомы конечно есть. О проблемах с печенью может говорить следующее:

- боль и тяжесть в правом подреберье

-изменение цвета кала и мочи. Моча может стать тёмной, а кал светлым или зелёным.

- нестабильность пищеварения и стула

- слабость, утомляемость, головные боли

- признаки гиповитаминоза.

- потеря веса

-горечь во рту

- выпадение волос, бровей, папилломы

- ощущение жара в теле, особенно по ночам

-резкий неприятный запах пота

- тахикардия, температура

- ломкость сосудов, склонность к кровотечениям

- отеки, потливость

- признаки атеросклероза сосудов.

Кожные симптомы при болезнях печени

Состояние кожи отражает проблемы с разными органам, печени это тоже касается.

Есть кожные симптомы, наличие которых позволяет заподозрить проблемы с печенью.

Различные аллергии: дерматиты, экзема и так далее.

Растяжки, особенно на животе – полосы истонченной кожи, иногда синюшного оттенка. Это случается из-за гормонального дисбаланса, когда печень не в состоянии переработать избыток гормонов.

Желтушность. Чаще всего кожа становится слегка оранжевого оттенка, а склепы желтеют.

Сыпь. Зависит от того, какие функции печени пострадали. Например, аллергические высыпания возникают, когда печень не справляется с детоксикацией. Гнойнички, фурункулы – нарушения иммунитета.

Мелкие кровоизлияния по всему телу (геморрагии) говорят о том, что снижены синтетические функции печени.

Зуд также характерный симптом при многих болезнях печени. У больных часто есть следы расчесов.

Профилактика заболеваний печени

Профилактика заболеваний печени не во всём зависит от самого человека. Например, если речь идёт о вирусных гепатитах, то тут лучшей профилактикой является проверка донорской крови, тщательный контроль за стерилизацией инструментов, применение одноразового инструментария.

Также важную роль играет техника безопасности на вредных производствах и защита экологии.

Личная профилактика

- правильное питание и питьевой режим

- отсутствие вредных привычек и зависимостей (алкоголизм, наркомания, токсикомания)

- вакцинация от гепатита В тем, кто входит в группу риска

- избегание лекарственных перегрузок

- употребление экологически чистых продуктов без химических добавок.

- посещение только надежных лицензированных косметических салонов и медицинских учреждений, где используется одноразовый инструментарий и соблюдаются все гигиенические требования.

- своевременное и грамотное лечение всех патологий печени.

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