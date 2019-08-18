«Если случайно наткнетесь на нее в коридоре, не паникуйте»: что больше всего раздражает королеву Великобритании?

Писатель Адам Хелликер, который сейчас пишет книгу, посвященную британской королевской семье, поделился любопытной информацией о королеве Елизавете II. Оказывается, первая бабушка страны очень раздражается из-за вечно шарахающихся от неё людей.

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И ведь каждый раз, когда Елизавета II заходит в зал, все расступаются перед ней, как «воды перед плывущим кораблем». Об этом, к слову, королева однажды рассказала своему конюху Хелликиру, пригласив его прогуляться по поместью Балморал.



Королеве такое поведение подданных очень не нравится, и она хотела бы хоть раз стать «невидимкой» на вечеринке, чтобы спокойно общаться с теми, с кем ей хочется. Впрочем, больше всего королева бесится из-за неизменного шиканья, которое раздается буквально со всех сторон, когда гости видят приближающуюся Елизавету.



Интересный факт - однажды во дворец на экскурсию пришли школьники и принц Гарри не сдержался и пошутил о вечном страхе людей перед своей королевской бабушкой: «Если случайно наткнетесь на нее в коридоре, не паникуйте. Хотя знаю, что будете. Как и все мы». Как отреагировали дети на появление Елизаветы, не сообщается, но сама она вряд ли оценила бы шутку своего взрослого внука. Но что тут поделаешь - королей принято «бояться», даже если им уже за 90 лет.

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