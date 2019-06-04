Кладбища закончились: куда девать «свежеусопших»?

Каждый год в мир иной уходят около 58 млн человек. И для каждого умершего после смерти ещё необходимо найти достойное «жильё», которое бы удовлетворяло его предсмертным желаниям и мнению его родственников. Многие определяют себя после смерти на традиционные кладбища, из-за чего они заполняются, и в мире буквально не остаётся места для мёртвых. Впрочем, предприимчивые люди находят способы обеспечения достойного существования после смерти, так что перенаселение «телами» нам не грозит. А вот превратиться в компост после смерти можно уже сейчас.

Последние пару сотен лет население планеты стремительно шло вверх. Здравоохранение обеспечивает отличные условия для жизни (если сравнивать с эффективностью медицинской области лет этак сто назад), да и рожать детей стало намного проще. Но чем больше людей появляется в мире, тем больше их из этого мира уходит. Куда же людей отправляют после их кончины?

Привычные кладбища почти отжили свой век. В Москве, например, сейчас работает 136 кладбищ, но свободных участков на них практически нет – «земельные площади» исчерпались! Конечно, приобрести себе местечко можно, но за это придётся заплатить огромные деньги. При этом взять в аренду (а у нас кладбищенские места именно арендуются, не покупаются) можно в основном только участки для семейных захоронений. Так, на Богородском кладбище, передаёт «Газета.ру», можно прикупить место за 370 тысяч рублей. Это, к слову, только начальная ставка на аукционе – в результате стоимость может взлететь в разы.

Похоронить умершего бесплатно можно лишь на четырех кладбищах столицы! Остальные либо закрыты, либо требуют огромных денег за место для последнего пристанища.

Но в наши дни популярность набирает другая услуга, более дешёвая и практичная – кремация. За это дело на сайте похоронной службы Ritual.ru за одного человека придётся заплатить всего 10 770 рублей. Кремацию разрешает даже церковь, если иного выбора у родственников просто не остаётся. Урну с прахом поставят в специальное хранилище под названием колумбарий, где она будет храниться ещё очень и очень долго.

Кремация остаётся универсальной и самой распространенной альтернативой захоронению, но уже давно не является единственной. В Германии, к примеру, строят так называемые «вертикальные» кладбища. Это такие огромные высотные дома с могилами.

В Испании и Греции некоторые тела сначала помещают в погребальную нишу, а только спустя несколько лет переносят их в общую могилу и освобождают место. В одной китайской провинции Цзянси вообще запретили хоронить людей в гробах, чтобы место под землю не занимать. Цены на обычные похороны в какой-нибудь Европе не слишком сильно отличаются от наших, так что там тоже придётся заплатить огромные деньги за действительно качественный участок.

Если уж кладбище – не вариант, можно попробовать отправить тело на компост. Звучит бредово и цинично, но в американском Вашингтоне действительно разрешили такую услугу. В таком случае тело умершего помещают в специальную капсулу, которая растворяется в земле в течение месяца и становится удобрением. Если родственники захотят, останки можно использовать для выращивания растений.

Это полезно для природы, рационально, да ещё и дёшево – в теории компостирование будет стоить меньше, чем любая другая услуга по захоронению или кремации. Другой вопрос, как люди отнесутся к такой необычной идее, которая идёт наперекор всем традициям? Ведь она может показаться даже жестокой и несправедливой по отношению к почившему человеку. Но мир меняется, меняются и взгляды вокруг нас, так что такой метод вполне может стать нормой спустя много лет.

В некоторых штатах США можно даже растворить трупы, после чего они превращаются в белый порошок. А в целом индустрия, построенная на костях людей, живёт очень даже неплохо. Компании предлагают сделать из пепла умершего коробку карандашей или какие-то текстильные вещи. Зависит всё в основном лишь от фантазии родственников или самого умершего, если он успел придумать оригинальный способ завершения физического существования ещё до собственной кончины.

Волнующая тема смерти живёт не только в вопросе захоронения, но и в морально-этических тонкостях, а порой даже проникает в банальную статистику, которая показательно, но очень сухо передаёт нам самые «смертельные» данные о нашем и не только мире. Не стесняйтесь читать о подобных историях, которые находят место на страницах портала для пожилых «Мои года».

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