Ваше тело станет компостом — по вашему согласию. И если вы американец

Тела умерших людей можно будет использовать в качестве удобрения в американском Вашингтоне. Решение одобрил губернатор штата Джей Инсли. Если понаблюдать, как это новость обсуждается в соцсетях - то можно подумать, что "Америка в очередной раз сошла с ума". Между тем, надо просто вникнуть в суть решения (которому вовсе не обязательно следовать - просто это поможет лучше понять психологию чужого общества, это никогда не бывает лишним).

Что касается процедуры, то дело описывается так: тела умерших будут помещать в шестигранный стальной контейнер, набитый люцерной, древесными опилками и соломой. Затем контейнер плотно закроют, и в течение 30 дней тело разлагается естественным образом.

Такой вид — компостирование — рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации. Этот способ захоронения останков легализован в Швеции.

Многие комментаторы этого решения, том числе и соцсетях, подают это либо как "очередную придурь американцев" или же как "циничное надругательство над прахом". При этом упускается важная деталь, которая расставляет все по своим местам: ведь речь идет о посмертной судьбе тела в соответствии с пожеланием, высказанным им при жизни (или его родственниками, хорошо его знавшими). Так "можно" делать, а не "обязательно". Никого же особо не удивляет, например, что кремированный прах журналиста Сергея Доренко должен быть частично развеян керченской горой Митридат. Такова была воля покойного... У людей - разные взгляды на то, как сливаться с Мирозданием, это дело личной философии. И почему бы не уважать подобные последние желания (если они, естественно, не вредят другим, живым, людям)?

А почему понадобилось отдельное решение властей на сей счет? Да просто потому, что все, что связано со смертью человека - всегда сопряжено с множеством юридических формальностей, регулируемых государством. Это касается и безопасности для общественного здоровья (кладбища, скажем, невозможно устраивать где попало) - и с порядком засвидетельствования факта смерти (уход из жизни был естественным или проведено расследование несчастья, факт удостоверен государством, никто "не прячет концы в воду"). Вот и вся причина события, у которого в мире найдется немало сторонников. И они вовсе не сумасшедшие - а просто немного другие, чем вы. Имеют право.

По инф. rosbalt.ru

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