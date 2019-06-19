Как разрушились преподавательские мечты Натальи Андрейченко

Знаменитой актрисе Наталье Андрейченко пришлось пережить несколько серьёзных разочарований подряд. Она захотела стать сразу и преподавателем, и предпринимателем, поэтому открыла в Москве школу под названием «Мир доброты Мэри Поппинс», а до этого - Духовный центр Андрейченко в Мексике. В итоге ей пришлось попрощаться с обоими проектами, несмотря на все старания и вложенные труды.

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Сейчас актриса живёт в Мексике, но нередко приезжает в Москву. Только в сентябре прошлого года начала свою работу школа, которая получила имя известной героини Андрейченко – «Мир доброты Мэри Поппинс». Наталья не только открыла учебное заведение, но и хотела давать там мастер-классы. К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться.



Как рассказал «СтарХиту» бывший сотрудник школы Дмитрий, родители были очень рады, когда узнали, что их дети будут заниматься под началом Андрейченко. Сама актриса хотела воспитать умных и интеллигентных детей, а педагоги готовили интересную программу - естественные науки, искусство, хореография и так далее. Но учредители со своей задачей не справились, так что школа популярность не приобрела и не принесла никакой выгоды. Наталья даже вкладывала в это дело свой капитал, но и он в итоге прогорел.



При этом планы были действительно грандиозные, о чём рассказывает другая сотрудница школы – Елена. Обучали детей от 3 до 18 лет, при этом «шалопаев» в учебное заведение не брали. Дети даже проходили собеседование с психологом, чтобы в классах был доброжелательный микроклимат.



Уроки начинались с утра, но могли заканчиваться даже под вечер, ведь в школе было немало дополнительных курсов: лепка, рисование, хореография. Детей можно было даже оставить на ночь – для этого в школе оборудованы спальни. «В стоимость обучения, которая составляла 67 000 рублей, также входила охрана и питание», – рассказала Елена. Увы, но финансовые вложения не оправдались, и школа прекратила свое существование.



До этого Андрейченко пришлось столкнуться и с другими трудностями. Несколько лет назад она открыла в Мексике свой Духовный центр. Поначалу всё шло хорошо, и на программу «Комплексный ретрит» съезжались люди со всего света. Они занимались йогой, медитацией, а также общались с самой Наташей. В окружении артистки заметили, что сейчас у многих начались сложности с деньгами, так что центр потерял былую популярность, и, как говорят, сейчас он не работает.

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