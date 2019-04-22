Наталья Андрейченко пережила клиническую смерть

К сожалению, некогда популярную актрису Наталью Андрейченко, которая создала много запоминающихся кинообразов, сейчас очень редко можно увидеть в кино или на телевидении. Несмотря на возвращение в Россию после длительного проживания в США, куда она переехала со вторым мужем Максимилианом Шеллом, её карьера так и не достигла прежнего уровня.

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Актрисе нередко приходилось сниматься в фильмах с не слишком качественным сценарием и подбором актёров. Но к счастью, это не сломало Наталью Эдуардовну, и даже наоборот - многие отмечают, что она всегда пребывает в хорошем настроении.



Сама 62-летняя Андрейченко считает, что на её мировоззрение сильно повлияла трагедия, произошедшая с ней в 24 года. С приходом популярности актриса стала злоупотреблять спиртными напитками, и частые запои для звезды стали обычным явлением. Её отец настоял на лечении в американской клинике, где после одного из лекарств у Натальи наступила клиническая смерть, и лишь после почти пяти минут реанимации врачам удалось вернуть актрису к жизни. После она рассказывала, что видела себя со стороны, а также врачей и отца.



Второй подобный опыт случился с ней в Лос-Анджелесе, когда она собиралась на встречу со своим киноагентом. По дороге произошла очень серьёзная авария, и Андрейченко снова увидела всё происходящее как бы со стороны. И только мысль о том, что второй муж ещё не усыновил её сына, вернула "улетевшую" душу обратно в тело.



После такого опыта у Натальи произошла полная переоценка жизненных ценностей. Алкоголь исчез из её жизни, зато появились увлечения тибетской философией и йогой. Она также перешла на вегетарианское питание, а позже создала свою школа духовного совершенствования, где помогает другим людям разобраться в своём внутреннем мире.

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