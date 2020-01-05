Иван Охлобыстин придумал коварный «тест» для будущего зятя

Недавно популярный российский актёр кино и театра Иван Охлобыстин в программе "Судьба человека" рассказал о своих отношениях с супругой Оксаной, с которой они вместе уже почти 25 лет.

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По его словам, их знакомство произошло практически случайно. Он зашёл в ресторан, чтобы поужинать, а там за соседним столиком сидела компания, в которой как раз и была Оксана. Иван тогда решил, что не простит себе, если не пригласит её на свидание. С этого и начались их отношения.



Несмотря на очень бурную творческую жизнь Ивана, Оксана всегда поддерживает мужа во всех начинаниях - и в том, что касается религиозной деятельности, и в актёрском ремесле. Поэтому в их семье ссоры и конфликты случаются довольно редко.



У супругов шестеро детей, двое сыновей - Василий и Савва, и четыре дочери - Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна. Старшие дочери уже приводят молодых людей для знакомства с родителями, но Охлобыстин никогда не скрывал, что он строгий отец, и даже придумал тест для будущего зятя. Дочь должна сказать своему молодому человеку, что хочет десятерых детей, а если у жениха возникнут хоть какие-то сомнения, то такой кандидат надолго не задержится.



Что касается младших детей, то здесь тоже своя дисциплина. На холодильнике висит график дежурств, согласно которому дети помогают родителям по хозяйству.



Наверное, именно из-за своей строгости актёр публично осудил принятие закона о домашнем насилии. По его мнению, все семейные конфликты должны решаться внутри семьи и не выноситься на обозрение. Но конечно же, это должно быть без рукоприкладства и оскорблений, а если такое имеет место быть, то виновный обязательно должен быть наказан. По словам актёра, он никогда не позволял себе грубого отношения к жене и детям, поскольку "это только усилит проблему, а не решит её".





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