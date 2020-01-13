Игорь Николаев снова станет отцом?..

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Недавно в соцсетях появились слухи о возможном пополнении в семье известного композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой. Домыслов на эту тему было так много, что Юлии пришлось самой прокомментировать ситуацию в интернете и даже на телевидении.
Как обычно это бывает, поводом для сплетен стало появление жены композитора на публике в просторных нарядах. Именно таким образом звезды и их родственники почти всегда пытаются "спрятать" своё интересное положение от чужих глаз.
Но по словам Юлии, сейчас она полностью сосредоточена на учёбе в ГИТИСе (факультет рижессуры), а это требует самодисциплины и даже трудоголизма. Поэтому в декрет она точно не собирается.
Напомним, что у пары уже есть совместный ребёнок - дочь Вероника, которая родилась в 2015 году. Родители много времени уделяют воспитанию и разностороннему развитию ребёнка, о чём свидетельствуют фотографии и видео в Фейсбуке и Инстаграме. Недавно четырёхлетняя Вероника стала интересоваться музыкой и даже пробует играть на папином синтезаторе. Игорь Николаев в своих интервью всегда отмечает, что старается проводить всё свободное время с семьёй, так как именно в этом возрасте закладывается характер ребёнка. Из-за этого певец даже пересмотрел свой гастрольный график и старается больше работать в студии.
Кроме Вероники, у 59-летнего композитора есть старшая дочь Юлия от первого брака с одноклассницей Еленой Кудряшовой. Юлия закончила музыкальную школу по классу фортепиано и специальные курсы искусств в Майами, где она живёт вместе с матерью. Также Вероника серьёзно занимается изучением английского языка.
Так что на данный момент в семье Николаева всё чётко распланировано, но супруги не исключают появление второго ребёнка в будущем - когда свободного времени станет больше.
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