Главная по проблемам: дочь Никиты Михалкова пожаловалась на семейные неурядицы

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Не везёт тем, кто в семье исполняет роль «главного по проблемам». К нему обращаются все родственники в попытках заглушить или, что ещё лучше, решить собственные трудности, а вот о сложностях жизни этого человека задумываются далеко не всегда.
В такую ситуацию попала актриса и дочка знаменитого режиссера Анна Михалкова. Недавно она поделилась со всеми поклонниками семейными проблемами, которые долгое время бесконтрольно падали на её голову.
В большой семье, признаётся Михалкова, все считают себя «личностями», причём очень даже «исключительными». У каждого есть своя «концертная программа», язвительно замечает актриса: «Кто потерял смысл в жизни, кто почувствовал себя непонятым гением, кто хандрит, у кого просто плохое настроение, кому нездоровится!»
И со своей проблемой каждый родственник непременно обращается к Анне. Сама она из-за таких вот набегов свои личные вопросы решать не успевает. Родные Анны просто не верят, что она тоже может унывать, так что постоянно идут к ней в трудные моменты жизни.
За годы таких обращений актриса даже составила свой список объяснений «всеобщего недомогания». В лидерах оказалась проблема переходного возраста в семье: «Маленькие дети, большие дети, даже взрослые в определенные моменты», – уточняет Анна.
На второе место попало, как ни странно, полнолуние. Оно, замечает актриса, «объясняет почти всё».
Третью строчку заняла знакомая многим погода. «Плохое настроение, самочувствие, давление и хандру» она объясняет очень даже просто, с сарказмом отмечает Анна. Сюда же можно добавить ветер, от которого может зависеть состояние и настроение маленьких детей.
Особо актриса выделила самую простую отговорку, на случай, если родственники совсем не хотят отставать. Слово «забей» решает любые проблемы при любых обстоятельствах!
Дочь Никиты Михалкова попросила своих родственников наконец-то понять: у неё тоже бывают тяжелые моменты в жизни, с которыми приходится как-то справляться. «Давайте вы тоже услышите меня!», – заключила актриса.
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