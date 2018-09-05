Слово, которое спасёт брак

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Интересные факты и события

Дорогие мышки

Служба камер-егерей выловила и эвакуировала из бундестага 17 поселившихся там мышей, которые мешали работе законодателей, сообщает Bild.

Спасаясь от холодов, мыши обустроились в подвале расположенного в правительственном квартале дома Пауля Лебе, в котором находятся депутатские приёмные и бюро.

Отлов производился с учётом природоохранного законодательства. Специалисты установили безопасные мышеловки, а затем вывезли 17 грызунов из Берлина в Бранденбург и выпустили в дружественную им среду.

Как отмечает Bild, вся операция обошлась немецким налогоплательщикам в 1500 евро, или по 88,2 евро за мышь.

МГ: Интересно, что это за «дружественная среда»? И не дешевле было бы завести кошку в уважаемом учреждении?

Счастье в словах?

Учёные установили, что в речи заложено психологическое стремление человека к счастью.

Как передаёт портал «Глобалист», языковеды провели занятное исследование и установили, что желание счастья семантически установилось в большинстве индоевропейских языков. Не является исключением и русский. Известен лингвистический факт, что каждый звук имеет своё значение и даже цвет. Так, звук «а» символизирует красный цвет, а звук «и» – синий. На этот раз предметом исследования учёных стала длина слова, а точнее фонематический ряд.

Лингвисты исследовали имена существительные, в частности абстрактные существительные, такие как добро, зло, веселье, т. д. Учёные сопоставили слова-антонимы и выяснили, что слова с позитивным значением немного длиннее, нежели слова с негативным значением. Такое лингвистическое явление психолингвисты объясняют психологической потребностью в счастье. Таким образом, рассказчик пытается интуитивно «продлить» свою речь о счастье, на какие-то доли секунды «посмаковать» позитивное слово дольше, чем нейтральные слова или слова с негативным значением.

Среди пар слов-антонимов особого уважения у исследователей завоевали пары слов: веселье-грусть, добро-зло, смех-слёзы, счастье-горе, мудрость-дурость, храбрость-трусость, хорошо-плохо, трудолюбие-лень, бескорыстие-жадность, правда-обман, верность-измена.

Напомним: согласно недавним исследованиям, женщина произносит примерно 20 тысяч слов в день – в три раза больше, чем мужчина. Женщины также говорят гораздо быстрее мужчин, тратят больше сил на сплетни и получают удовольствие от своего собственного голоса.

МГ: Так что, мужчины, не пытайтесь лишить женщину счастья слышать собственный голос, на её защите – сама природа!

Слово, которое спасёт брак

Парам, которые в разговоре употребляют «мы» вместо «я», легче удаётся разрешать внутрисемейные конфликты.

Как передаёт Innovanews, к таким выводам пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, проанализировав манеры общения 154 пар среднего и более старшего возраста. Выяснилось, что те, кто использует в речи местоимения «мы», «наш», «нас», относятся друг к другу с большим теплом и меньше подвержены стрессам.

И напротив, те пары, которые как бы подчеркивают разобщённость местоимениями «я», «меня» и «ты», как правило, менее удовлетворены в браке.

Это оказалось особенно верным для старших пар. Употребление в таких парах местоимений «разобщённости» оказалось в большей степени связано с несчастными браками.

Также учёные выяснили, что более старшие пары чаще идентифицируют себя с «мы», чем это делают пары среднего возраста. Исследователи предполагают, что чем больший путь люди прошли по жизни рука об руку и чем больше препятствий они преодолели, тем чаще

они чувствуют свою общность и родство.

МГ: Проще говоря, если хотите, чтобы ваш брак был счастливым, будьте внимательны друг к другу! Впрочем, об этом вам расскажет любая деревенская бабка. И без всяких опросов и научных изысканий...

С песней по жизни

Медики давно уже обратили внимание на благотворное влияние музыки и пения на здоровье людей. Причём необязательно быть профессионалом, чтобы получать пользу от пения. Если у вас плохое настроение или вы испытываете напряжённость, – пойте, даже если вы никогда не учились пению. Одно дело слушать музыку, но совсем другое – петь самим, это гораздо полезнее. Учёные обнаружили, что во время пения в мозгу вырабатываются особые химические вещества, благодаря которым, человек ощущает покой и радость. Вибрация голоса очень важна для хорошего самочувствия.

Воспроизведение некоторых гласных заставляет вибрировать гланды, железы и помогает очищать организм от шлаков.

Когда человек поёт, в его организм поступает большое количество кислорода, при этом улучшается кровообращение всего организма, снижается артериальное давление, нормализуется сердцебиение. Причём улучшение кровоснабжения головы в целом оказывает омолаживающий эффект, улучшается состояние кожи.

Пожилым людям особенно полезно хоровое пение, оно не только приносит радость, но и стимулирует иммунитет. Поющие пенсионеры реже обращаются к врачу, реже страдают от депрессии, меньше прибегают к медикаментам, реже падают и получают травмы. Они лучше чувствуют себя и когда поют, и в остальное время. Кроме того, у людей, занимающихся пением, голос дольше остаётся молодым, что важно для женщин в период менопаузы, когда голос теряет свою мелодичность.

МГ: Другими словами, слова известной песни о том, что песня строить и жить помогает, это не просто поэтический образ, но и вполне конкретный рецепт. Так что если хотите продлить себе жизнь, пойте на здоровье!

Сны видят только умные?

В течение месяца учёные опрашивали и тестировали две тысячи человек разного возраста, разных профессий и социального положения.

Оказалось, что самые яркие, цветные и более подробные сны видят люди с высоким коэффициентом интеллекта.

В мозге во время сна работает не меньшее количество нейронов, чем в бодрствовании. Он сортирует воспринятое, переваривает полученную информацию, усваивает и запоминает полезное. Под одеялом решаются самые важные проблемы потому, что сон позволяет нам запросто залезать в святая святых мозга – подсознание и рыться в его архивах.

Если же человек не отличается большим интеллектом, у него нет желания поломать голову над какой-либо трудной проблемой, кругозор его узок и его ничто не интересует, кроме обычных будничных дел, то, конечно, сны к нему будут приходить крайне редко. Ведь его мозг во время сна тоже спит.

МГ: В любом случае легко себя утешить: если вам снятся сны, значит, вы умный, а если нет – просто хорошо отдыхаете...

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