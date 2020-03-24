Филипп Киркоров на карантине смотрит сериалы, готовит сладости и разбирает гардероб

Ситуация с карантином изменила жизнь всех людей, в том числе и знаменитостей. В соцсетях популярный певец Филипп Киркоров рассказал, чем занимается в добровольной изоляции.

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В первую очередь он, конечно же, был вынужден отменить все весенние концерты, пока что их перенесли на осень. Поэтому всё свободное время Филипп Бедросович посвящает детям. Он вместе с ними делает уроки, много гуляет на свежем воздухе (благо, что живут они в загородном доме) и готовит разные вкусности, в основном, это сладости. Сам Киркоров их практически не ест, так как боится набрать лишние килограммы.

Если в обычной обстановке Киркоров после застолья сразу же отправлялся в фитнес-клуб, то сейчас приходится заниматься дома. Это гораздо труднее, так как нет тренера, который бы всё время мотивировал и давал подсказки.

Кроме того, певец решил пересмотреть популярные фильмы и сериалы, вышедшие в последние годы, и навести порядок в своём гардеробе. Оказалось, что «там много ненужных вещей», поэтому Киркоров даже выставил несколько десятков костюмов на продажу. Артист не надеется, что покупатели найдутся очень скоро, потому что размеры и стиль его нарядов подойдут далеко не каждому.

Также Киркоров прошёл тест на коронавирус, который ему выслали друзья, и результат оказался отрицательным.

А по вечерам Филипп Бедросович общается со своими поклонниками в соцсетях. Тем более, что вопросов накопилось очень много, а из-за работы артист не успевал их даже читать, не то что писать ответы.

Киркоров надеется, что принятые меры помогут победить опасный вирус, и жизнь снова вернётся в прежнее русло. Пока же он просит всех отнестись к происходящему со всей ответственностью и пониманием.

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