Евгений Миронов впервые показал сына от суррогатной матери

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Известный российский актёр театра и кино Евгений Миронов всегда вёл довольно уединённый образ жизни и общение с прессой ограничивалось только вопросами о работе и творческих планах. Несмотря на то, что ему приписывали очень много романов с разными актрисами, он никогда не раскрывал подробностей личной жизни и поэтому уже много лет считается завидным холостяком.
Недавно же 53-летний актёр появился на благотворительной акции "Волшебный каток" с маленьким ребёнком. Они катались и охотно позировали перед журналистами. Как оказалось, это был сын Миронова. Его зовут Пётр и ему почти пять лет.
Сын Евгения Миронова - маленький мальчик в чёрной куртке (внизу слева)
Журналистам удалось установить, что для рождения сына Миронов воспользовался услугами суррогатной матери. По словам друзей, к этому актёра подтолкнула Алла Пугачёва, она же порекомендовала клинику, где родились её дети Лиза и Гарри.
Кстати, актёр и раньше появлялся с сыном на публике, но все считали, что мальчик - один из его племянников. Миронов старается как можно больше времени проводить с сыном и поэтому часто берёт его к себе на репетиции. Чтобы ребёнок не уставал, для него в театре была оборудована специальная комната, где он может отдыхать и играть.
Пока актёр не готов выставлять жизнь сына на показ. Он хочет, чтобы у него было обычное счастливое детство. А когда Евгений уезжает на гастроли или съёмки, то за ребёнком присматривает няня. Как Миронов объясняет малышу тот факт, что рядом нет мамы, журналистам пока выяснить не удалось.
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