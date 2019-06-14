Елену Малышеву осудили за "идиотов" и "кретинов"

Эксцентричная ведущая программы "Жить здорово" вновь попала под шквал критики, назвав "кретинами" детей с эндокринными заболеваниями. Кроме того, в заставке передачи были использованы выражения "Мой ребенок - идиот" и "Откуда берутся кретины?".

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В ходе программы Елена Малышева заявила, что "кретинизм" является медицинским термином, который определяет степень умственной отсталости. Правда, ведущую нисколько не смутило, что подобные "классификации" не используются даже в отечественной медицине примерно со времен СССР.



В числе первых на скандальное заявление ведущей отреагировала главный детский психиатр Москвы Анна Портнова. В своем Фейсбуке врач написала, что термины "кретин" и "идиот" не относятся к медицине, поскольку современные врачи используют другую терминологию для обозначения степени умственной отсталости у пациентов.



- Обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот" (по сути, оскорбления) редакция программы допустила серьезный деонтологический промах, — написала Портнова на своей странице в соцсети.



Также свое мнение высказали представители Ассоциации "Аутизм — Регионы", заявив о недопустимости использования стигматизирующей лексики, обозначающей человека с интеллектуальной недостаточностью. В организации отметили, что подобные высказывания являются "актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями".

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ