Джордж Клуни рассказал о супруге и детях

Джордж Клуни всегда предпочитал быть холостяком и не собирался связывать себя узами брака. Однако встреча с Амаль Аламуддин изменила его жизнь, и через год знакомства он предложил ей руку и сердце. А вскоре Амаль забеременела с помощью врачей, и сейчас двойняшкам знаменитого актёра Джорджа Клуни почти 2 года.

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В своём недавнем интервью Клуни поделился отцовской радостью. По его словам, дети очень весёлые и уже любят пошалить. Несмотря на то, что они родились с незначительной разницей во времени, их характеры сильно отличаются. Клуни считает дочек абсолютно разными личностями и уже обучает английскому и итальянскому алфавиту.



Долгое время счастливые родители не показывали снимки детей. Лишь полгода назад в интернете начали появляться их первые фото, снятые журналистами, когда Амаль выходила из отеля. Оказалось, что двойняшки не только имеют разные характеры, но и внешность. По всему видно, что Александр унаследовал черты лица отца, к тому же он гораздо крупнее сестры. Элла же — полная копия мамы.



На время появления двойняшек Джорджу Клуни было 56 лет, а Амаль — 39. Возможно поэтому пара старается не показывать их лица, ведь это их долгожданные первенцы. Супруги счастливы вместе, несмотря на периодически появляющуюся информацию об их скандалах и разводе. Актёр не раз заявлял, что выиграл настоящий джекпот в лице Амаль, которая стала для него отличной женой, а детям прекрасной мамой.

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