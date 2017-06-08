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Интересные факты и события

Городские психопаты

Исследователи выяснили, что живущие в городах чаще слышат голоса в голове.

Если вы проживаете в густонаселённом городе, то это существенно увеличивает риск услышать посторонние голоса в голове. По мнению психологов, данная аномалия связана со стрессом из-за жизни в мегаполисах.

Шокирующие 62% 18-летних жителей криминальных районов густонаселённых мегаполисов слышат голоса в голове. В последнее время молодые люди из подобного рода мест на 40% чаще обращаются к помощи специалистов в связи с эпизодами психозов. К этим эпизодам чаще всего относятся голоса в голове, а также проявления паранойи. Исследователи из Королевского колледжа Лондона крайне встревожены данной статистикой. Они призывает к созданию профилактических мероприятий для снижения риска психоза среди молодых людей.

Речь идёт о борьбе с очень опасным явлением, поскольку довольно часто психоз предшествует развитию более серьёзных проблем, включая тяжелейшие депрессии, биполярное расстройство и шизофрению, сопровождающуюся галлюцинациями и голосами в голове.

Авторы исследования назвали целый ряд причин того, почему проживание в городе настолько сильно увеличивает риск психоза. Во-первых, это связано с постоянной биологической реакцией организма на стресс, которая нарушает активность дофамина в мозге. Избыточное количество дофамина является наилучшим биологическим объяснением расстройств, связанных с психозом, включая шизофрению. Почти половина связей между жизнью в городе и эпизодами психоза объясняется такими факторами, как нехватка доверия и поддержки между соседями, а также высоким уровнем угрозы.

МГ: Давно замечено – чем меньше населённый пункт, тем меньше там криминальных проявлений. Похоже, что создавая крупные мегаполисы, человечество обрекло себя на безумие...

Опасное любопытство

Жительница Саудовской Аравии потребовала от мужа развода, когда после 30 лет успешного брака он попытался тайно посмотреть на её лицо, сообщает британская The Daily Mail.

Все годы замужества женщина ходила с закрытым чадрой лицом, строго блюдя обычаи своей родной деревни, расположенной на юго-западе страны.

Любопытство мужа росло. Наконец спустя 30 лет он не утерпел и попытался приподнять чадру, пока жена спала. Однако ему не повезло, и женщина проснулась.

Несмотря на все обещания мужа больше так не делать, она ушла из дома. Женщина настаивает на разводе. В интервью одной из газет она пожаловалась на супруга, который после стольких лет совместной жизни обманул её доверие.

Как отмечает The Daily Mail, это уже не первый подобный случай в мусульманских странах. Недавно мужчина другой деревни тоже попытался посмотреть на лицо жены после 10 лет брака вслепую, однако жена пригрозила, что уйдёт, и супруг смирился.

МГ: Мужики, не стоит расстраиваться! Вполне возможно, что закрывая лицо, ваша заботливая жена просто бережёт вас от психологического шока...

Любовь по наследству

Учёные сравнили предпочтение в пище близнецов и двойняшек и обнаружили, что вкус к некоторым продуктам передаётся по наследству, в то время как другие предпочтения в еде являются приобретёнными.

Например, любовь к мясу и рыбе передаётся по наследству, в то время как остается неясным, какие факторы влияют на формирование вкуса к овощам, фруктам и десертам. Возможно, влияние родителей играет решающую роль.

«Это первое исследование, которое включает многие виды пищевых белков, чтобы доказать, что вкусовые предпочтения передаются по наследству», – сказал профессор Джейн Уордл из исследовательского центра в Великобритании.

Матерям 103 пар четырёх- и пятилетних однояйцевых близнецов и 111 пар двойняшек давали список из 77 различных продуктов и проверяли, насколько они нравятся детям.

Однояйцевые близнецы имеют одинаковый набор генов, а двойняшки – только половину общих генов. Таким образом, сравнивая их предпочтения в еде, можно понять, какие вкусы наследуются, а какие развиваются под действием внешних факторов.

МГ: Теперь-то мы знаем, что передадут по наследству наши хронически недоедающие пенсионеры – любовь к мясу и рыбе! Больше им, обобранным государством, особенно и передавать-то нечего....

Женщины и алкоголь

Обеспокоенные ростом потребления алкоголя среди молодых англичанок британские учёные провели исследование под названием «Анатомия бурной гулянки». И пришли к выводу, что выпивка творит с женщинами более удивительные метаморфозы, чем с мужчинами.

Они встревожились полученными результатами и обратились к женщинам с

предостережениями о том, что даже одна ночь безудержной пьянки подвергает их сильному риску. Из милых, спокойных и приличных созданий они могут превратиться в озабоченных агрессивных монстров, затевающих драки и занимающихся небезопасным сексом.

То, что алкоголь избавляет от комплексов и повышает уровень агрессии, ни для кого не было секретом. Однако тому, что женщины после пьянки становятся более распущенными и агрессивными, чем мужчины, учёные весьма удивились.

В ходе исследования, проведённого центром Portman Group на тысяче англичан обоих полов в возрасте от 18 до 30 лет, выяснилось, что ровно треть опрошенных женщин, изрядно напившись, подверглись сексуальному домогательству, а также вступали в спонтанные половые контакты. При этом среди мужчин процент сексуально «пострадавших» в пьяном состоянии был значительно ниже – всего 2%.

Однако не это поразило специалистов. Выяснилось, что, выпивая, женщины подвергают большему риску не только себя, но и окружающих. Удивительно, но на пьяную голову барышни затевают драки и потасовки, устраивают ссоры и разборки, а также попадают в следственные изоляторы и больницы значительно чаще мужчин. Находясь в состоянии алкогольной интоксикации, 27% опрошенных дам попались на глаза полиции, занимаясь противозаконными вещами, в то же время в этом признались лишь 16% респондентов мужского пола.

МГ: Очень любопытное открытие! Сдаётся, что непьющая часть лучшей части человечества не употребляет алкоголь не столько из скромности, сколько из боязни в пьяном виде наломать дров. А вообще – всё хорошо в меру!...