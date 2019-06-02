Дорогое умение: знание иностранного языка может обеспечить прибавку к зарплате

Все хотят себе прибавку к зарплате, но далеко не все знают, как именно её получить. Это относится в том числе к нашим внукам, которые, несмотря на свою прогрессивность, далеко не всегда успевают за быстро меняющимся рынком труда, а порой они просто ленятся учиться и развиваться. А есть ведь и те из нас, пожилых людей, кто и зрелые годы хочет сохранять "актуальность" (как нынче принято говорить). Лаборатория исследований рынка труда НИУ ВШЭ даёт простой совет, который стоило бы передать родственникам и себе на ус намотать: владение иностранным языком может значительно увеличить доходы!

Оказывается, что человек, знающий иностранный язык, зарабатывает в России в среднем на 11% больше других работников. Если же сотрудник свободно владеет языком, то его прибавка может увеличиться до 27%.

Диплом бакалавра и выше может обеспечить прибавку к зарплате в 13%, а знающие иностранный язык сотрудники без вузовского образования могут рассчитывать на более скромную прибавку в 9%.

Больше всего повезло руководителям высшего и среднего звена: они в среднем получают прибавку к зарплате в 22%.

Авторы исследования добавляют, что в нашей стране существует очень даже стойкий спрос на работников со знанием языка, ведь таких людей просто-напросто не хватает. Среди молодежи их всего 35%, среди людей от 30 до 39 лет – 21,9%, а среди работников от 40 лет и того меньше – всего 11,6%.

Знание языка может очень помочь вам, но внукам с этим делом будет гораздо легче, особенно, если они ещё учатся в школе или институте. Не стесняйтесь мотивировать их к изучению не только своей учебной программы иностранного языка, но и к сторонним занятиям – в будущем они ещё скажут вам «спасибо»!

А нет ли здесь "низкопоклонства перед Западом"?

Среди наших читателей есть люди разных политических взглядов, в том числе и те, кого искренне удручают такие новости: "вот, опять нам навязывают у иностранцев учиться, когда ж это кончится". Наверное, не нужно принимать это так близко к сердцу: ни патриотизм, ни какая-либо иная идеология тут ни при чем. Россия объективно отстает от многих развитых стран по уровню развития многих технологий, специалистам во многих отраслях нужен постоянный обмен опытом с зарубежными коллегами. Ни Ленин, ни Сталин не стали бы возражать против такой постановки вопроса - учиться у капиталистов, чтобы когда-нибудь обогнать их... Ну а тем, кто придерживается более "космополитических" взглядов - и объяснять ничего не надо: чтобы развивалась экономика, чтобы проталкивать свои товары на мировые рынки - страна должна быть открыта миру, специалисты должны свободно разговаривать на языках международного общения. Поэтому стремление отечественных работодателей поощрить соответствующие навыки - совершенно естественно!

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При выборе подходящей профессии важно помнить о том, насколько она востребована в наши дни. Недавно с этим нам решили помочь специалисты ВНИИ труда, которые узнали у работодателей самые востребованные профессии современности. Оказалось, что бухгалтеры всё ещё не вымирают, а самыми нужными в России стали повара, кассиры и педагоги.

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Полезно также подсказать своим внукам важные новости и экспертные мнения по поводу вопроса обучения и выбора профессии. Абитуриентам было бы неплохо знать о том, что будет с бюджетными местами в вузах в следующем году. Вдобавок к этому не лишним будет напомнить внукам о рисках будущей профессии, ведь многие после учёбы просто забывают о своей специальности.

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