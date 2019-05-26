Будущее внуков: "работа не по специальности" — так ли это страшно?

В школах рссийских городов звучит последний звонок, и вскоре после сдачи экзаменов выпускники устремятся в вузы. При поступлении большинство абитуриентов уверенно скажут, что идут за интересной профессией, которой планируют посвятить всю жизнь. Однако статистика говорит об обратном — многие молодые люди в итоге ни дня не работают по специальности, а получение высшего образования рассматривают как долгий поход за «корочками». Это тревожит многих... обоснованно ли?
Интересный комментарий к этой тенденции дал Даниил Александров, заслуженный профессор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией социологии:
— Проблема в России состоит не в том, что выпускники не работают по профессиям, которые они получили в вузе, а в том, что по таким бессмысленно узким специализациям и готовить, и работать очень сложно.
У нас предельно бюрократическое представление о высшей школе и ее роли. Предполагается, что она готовит людей к узкой специальности, давая им соответствующие компетенции. Но это абсолютно ложное представление.
Единственная профессия, которой всерьез готовят именно вузы, — медицина. Теперь давайте задумаемся, как устроено обучение. Полный цикл — это долгий учебный процесс плюс интернатура в клиниках. По остальным направлениям нет и не может быть такой подготовки. Менеджера „вырастить“ в вузе в принципе невозможно, так как здесь нужен опыт работы. Также нельзя научить журналиста на журфаке без практики на телевидении или в газете.
Поэтому вуз и не должен никого готовить к узкой специальности непосредственно. В нем должны обучать тому, чтобы человек потом успешно на работе сам научился своему делу.
В мире распространена англо-саксонская модель, которая предполагает четыре года обучения в колледже без жесткой специализации. И диплом профессионала выпускники так и не получают.
Например, юристы в США после бакалавриата еще заканчивают школу права, а затем, чтобы получить право адвокатской практики, должны сдать очень трудный экзамен, проводимый не вузом, а адвокатской ассоциацией. Большинство людей там заканчивает четыре года бакалавриата и идут учиться своему делу на работе, независимо от специализации. А потом, если очень надо, то проходят специальную магистратуру, часто после нескольких лет работы.
В какое-то время в Университете Техаса в Остине на политические науки была записана тысяча человек. Понятно, что речь не шла о подготовке тысячи политологов. Кто-то теперь работает чиновником, кто-то менеджером в бизнесе, а кто-то еще где-то. Надо думать, хорошее образование и знание политической системы им всем помогло в жизни и работе. И никого не пугает, что они не стали политологами.
Проблема работы не по специальности не волнует никого в мире. Зато в России она беспокоит всех. Вместо того, чтобы наконец успокоиться и развивать больше вариативности в базовом бакалаврском образовании, в нашей стране с необычайным остервенением готовят новые профессиональные стандарты по узким специальностям, где прописывают тонкости, которых невозможно достичь.
На мой взгляд, излишняя озабоченность идеей подготовки профессионалов укоренилась в российских головах во время ускоренной индустриализации, когда вузы рождались по требованиям наркоматов, готовивших для себя специалистов ударными темпами. Но ускоренная индустриализация подобна войне с особыми требованиями к людям. У нас сейчас замедленное развитие страны. Чего беспокоиться — люди сами как-нибудь разберутся.
Для наглядности приведу реальный пример отдела внешних связей в небольшой биотехнологической компании. В ней работают начальник и двое молодых подчиненных. Один человек по образованию юрист, другой — экономист. Оба считают, что работают по специальности. Один думает, что он оформляет юридические документы, другой — что он занимается экономической деятельностью.
На самом деле оба растаможивают товары в Пулково. И взяли их потому, что у них есть машины. С одной стороны, можно считать, что они работают по специальности, а с другой — их обязанности мог бы выполнять выпускник хорошей школы. Мне кажется, что эта проблема не просто преувеличена — она создана искусственным образом.
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