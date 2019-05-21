Важно для внуков-абитуриентов: что будет с бюджетными местами в вузах?

В следующем году количество мест в вузах по специальностям «экономика» и «юриспруденция» будет сокращено. Зато по направлениям «информатика», «образование» и «клиническая медицина», напротив, увеличено.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева, передает РИА Новости.

Она добавила, что на прошлой неделе Минобрнауки утвердило контрольные цифры приема в вузы на следующий год. Всего запланировано 509,2 тыс. мест, в том числе по программам бакалавриата и специалитета смогут поступать 57% выпускников школ, по магистратуре — не менее 20% бакалавров и специалистов. Для вузов в 43-х регионах объемы, по сравнению с прошлым годом, возросли на 12,8 тыс. мест. Рост обеспечен по 28 группам направлений, более всего — по информатике и вычислительной технике, на втором месте — педагогика, затем — клиническая медицина. Это соответствует приоритетам развития страны, подчеркнула Голикова, которые обозначил ранее президент.

По инф. rosbalt.ru

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