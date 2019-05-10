Долгий путь к вершине музыкального Олимпа: Максиму Фадееву 51 год

|
Знаменитый продюсер, исполнитель и автор песен Максим Фадеев 6 мая отпраздновал свой 51 день рождения. Его долгая карьера началась ещё со школьного увлечения музыкой, а в итоге принесла ему успех и всероссийскую славу. Воспитанники Фадеева стали знаменитыми на всю страну звёздами, а сам он остался в сердцах многих поклонников как автор душевных и очень личных песен.
Как пишет издание «OANews», творчество появилось в жизни Фадеева, когда тому было всего 12 лет. Сначала он играл на бас-гитаре, хотя это было всего лишь небольшое увлечение. Но школа закончилась, а после неё парень сразу же отправился на факультет дирижирования и фортепиано – он уже не мог жить без музыки.
Фадеев учился играть на акустической гитаре, но в то же время ему хотелось творить музыку своими силами. В 17 лет на свет появилась его первая авторская композиция – «Танцуй на битом стекле». Группа музыканта исполнила эту песню в доме культуры. После Фадеев даже гастролировал с группой «Конвой», которая путешествовала по небольшим селам и городам.
Но популярность на сельских дискотеках совсем не устраивала молодого парня. Фадеев стал серьёзно зарабатывать на музыке - сначала была реклама и авторские композиции для малоизвестных музыкантов. А потом в жизни Фадеева появился Сергей Крылов, который в 1993 году забрал талантливого юношу в Москву. Там музыкант занялся аранжировками для Вячеслава Малежика, Валерия Леонтьева и Ларисы Долиной.
Свой проект появится у Фадеева не скоро, зато он прогремит на всю страну. Спустя 10 лет после своего переезда в столицу, музыкант придумал образ «Глюкозы», который прославил певицу Наталью Ионову. Она целых 7 раз стала победительницей премии «Золотой граммофон», а также - узнаваемым символом целой музыкальной эпохи. После невиданного успеха собственного проекта Фадеев стал чаще обращать внимание на молодые таланты, участвуя в разнообразных конкурсах в качестве члена жюри.
Но вершиной «музыкального строительства» Фадеева стала группа «SEREBRO». Простые и откровенные песни завоевали сердца россиян, а сам коллектив в 2007 году смог занять третью строчку «Евровидения». Группа начала покорять просторы Европы и Азии, а недавно отметилась успешным туром по Японии.
Было у Фадеева и другое детище – проект «Линда». Такой псевдоним взяла Светлана Гейман, которая отличалась очень необычной манерой исполнения, и в те времена казалась чем-то совершенно необычным для России. За шесть лет совместной работы Фадеев написал для своей «воспитанницы» шесть студийных альбомов. Сама Линда девять раз стала «Певицей года», но постепенно её слава сошла на нет из-за появления новых музыкальных трендов.
Успешным проектам Фадеева, можно сказать, очень даже повезло. А дело всё в строгом и крайне требовательном характере продюсера. Он не даёт ни шанса музыканту, которого считает бесперспективным. Так, например, случилось с Полиной Гагариной, которая вышла из «Фабрики звезд 2». Фадеев просто отказался работать с ней после окончания шоу, чем сильно разозлил поклонников певицы.
Сам музыкант рассказывает, что его закалила сложная жизнь. Он убегал из дома и часто находился на грани смерти, и именно жёсткий характер помог ему преодолеть все невзгоды, а потом подняться на вершину российского музыкального Олимпа.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...