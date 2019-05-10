Долгий путь к вершине музыкального Олимпа: Максиму Фадееву 51 год

Знаменитый продюсер, исполнитель и автор песен Максим Фадеев 6 мая отпраздновал свой 51 день рождения. Его долгая карьера началась ещё со школьного увлечения музыкой, а в итоге принесла ему успех и всероссийскую славу. Воспитанники Фадеева стали знаменитыми на всю страну звёздами, а сам он остался в сердцах многих поклонников как автор душевных и очень личных песен.

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Как пишет издание «OANews», творчество появилось в жизни Фадеева, когда тому было всего 12 лет. Сначала он играл на бас-гитаре, хотя это было всего лишь небольшое увлечение. Но школа закончилась, а после неё парень сразу же отправился на факультет дирижирования и фортепиано – он уже не мог жить без музыки.



Фадеев учился играть на акустической гитаре, но в то же время ему хотелось творить музыку своими силами. В 17 лет на свет появилась его первая авторская композиция – «Танцуй на битом стекле». Группа музыканта исполнила эту песню в доме культуры. После Фадеев даже гастролировал с группой «Конвой», которая путешествовала по небольшим селам и городам.



Но популярность на сельских дискотеках совсем не устраивала молодого парня. Фадеев стал серьёзно зарабатывать на музыке - сначала была реклама и авторские композиции для малоизвестных музыкантов. А потом в жизни Фадеева появился Сергей Крылов, который в 1993 году забрал талантливого юношу в Москву. Там музыкант занялся аранжировками для Вячеслава Малежика, Валерия Леонтьева и Ларисы Долиной.



Свой проект появится у Фадеева не скоро, зато он прогремит на всю страну. Спустя 10 лет после своего переезда в столицу, музыкант придумал образ «Глюкозы», который прославил певицу Наталью Ионову. Она целых 7 раз стала победительницей премии «Золотой граммофон», а также - узнаваемым символом целой музыкальной эпохи. После невиданного успеха собственного проекта Фадеев стал чаще обращать внимание на молодые таланты, участвуя в разнообразных конкурсах в качестве члена жюри.



Но вершиной «музыкального строительства» Фадеева стала группа «SEREBRO». Простые и откровенные песни завоевали сердца россиян, а сам коллектив в 2007 году смог занять третью строчку «Евровидения». Группа начала покорять просторы Европы и Азии, а недавно отметилась успешным туром по Японии.



Было у Фадеева и другое детище – проект «Линда». Такой псевдоним взяла Светлана Гейман, которая отличалась очень необычной манерой исполнения, и в те времена казалась чем-то совершенно необычным для России. За шесть лет совместной работы Фадеев написал для своей «воспитанницы» шесть студийных альбомов. Сама Линда девять раз стала «Певицей года», но постепенно её слава сошла на нет из-за появления новых музыкальных трендов.



Успешным проектам Фадеева, можно сказать, очень даже повезло. А дело всё в строгом и крайне требовательном характере продюсера. Он не даёт ни шанса музыканту, которого считает бесперспективным. Так, например, случилось с Полиной Гагариной, которая вышла из «Фабрики звезд 2». Фадеев просто отказался работать с ней после окончания шоу, чем сильно разозлил поклонников певицы.



Сам музыкант рассказывает, что его закалила сложная жизнь. Он убегал из дома и часто находился на грани смерти, и именно жёсткий характер помог ему преодолеть все невзгоды, а потом подняться на вершину российского музыкального Олимпа.

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