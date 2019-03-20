Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет: «Я вернусь». Да уж, не уходите, пожалуйста!

19 марта знаменитый певец Валерий Леонтьев отметил юбилей — 70 лет. Он стал первым из советских артистов, кто на сцене начал показывать элементы западного шоу. Прежде чем начать петь, тогда еще юный мужчина испробовал много разных профессий. Он работал на кирпичном и молочном заводах, на льняной фабрике и даже почтальоном и портным. В свои 23 года он дал первый концерт и далее продолжил свою творческую карьеру певца.

Из-за несоветского стиля исполнения его пытались запрещать. Валерий просто не мог стоять на месте, что было недопустимо в то время и его не хотели показывать по телевидению. Несмотря на это, артист смог пройти сквозь все препятствия и стал известным. Приобретенные навыки портного очень пригодились Леонтьеву и какое-то время он самостоятельно шил сценические наряды себе и своему балету.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Валерий Леонтьев по своей натуре добрый и спокойный человек. Он всего себя посвятил сцене и зрителям, при этом оставаясь собой и не устраивая скандалов по пустякам. Наверное, благодаря этому - он смог сохранить свой рабочий коллектив того же состава, что и 20 лет назад. Гастролируя по стране, артист неприхотлив к условиям проживания. Единственным его требованием к гостиничным номерам было заклеить окна чёрными пакетами. Оказалось, что это нужно, чтобы он мог спать днём, отдыхая после переездов.

Со своей женой Людмилой они познакомились ещё в 70-х и с тех пор она является его самым верным и преданным другом. Сейчас супруга живёт в Майями, где Валерий Яковлевич купил дом и при первой же возможности приезжает к ней. Они стараются поддерживать друг друга, и это помогает пройти любые трудности. Недавно Леонтьев говорил, что устал от выступлений и хочет попрощаться со сценой. Однако к юбилею вышел его новый альбом под названием “Я вернусь”. Надеемся, что так и будет, верно?

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ