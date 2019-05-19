Дочь Олега Ефремова рассказала о главной женщине в жизни отца

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Олег Ефремов был одним из самых талантливых актеров Советского Союза. Кроме того, он пользовался большой популярностью у противоположного пола и всегда был окружен поклонницами.
Его сын Михаил Ефремов пошёл по стопам отца и тоже смог добиться огромных успехов в актёрский деятельности. Однако мало кто знает, что у Олега Николаевича есть ещё и дочь Анастасия, которая родилась в его гражданском браке с актрисой Ириной Мазурук.
О жизни актёра был снят документальный фильм “Женщины Олега Ефремова”, в котором Анастасия раскрыла тайну, кто же был главной женщиной в жизни Олега Ефремова. Оказалось, что несмотря на множество романов, он по-настоящему любил только Нину Дорошину. С женщиной своей мечты актёр долго встречался, но они так и не поженились.
Отвечая на вопрос журналистов, почему же не сложились эти отношения, Анастасия ответила, что "это не кино, а жизнь, в которой всё не так просто, как хотелось бы".
Олег и Нина любили друг друга, но вскоре Дорошина решила выйти замуж за Олега Даля, своего коллегу. Ефремов, со своей стороны, всячески пытался разбить их союз, и ему это удалось. Отношения супругов испортились, и они развелись уже через несколько месяцев после свадьбы. Дорошина снова оказалась рядом с Олегом Николаевичем, терпя его непростой характер и частые запои. Но со временем актриса не выдержала такой жизни, и снова вышла замуж. На этот раз её избранником стал Владимир Тышков, с которым они прожили около 20 лет. С этим мужчиной Нина Дорошина обрела покой и семейное счастье. Муж окружил её заботой и всегда старался поддержать любимую.
Дорошина старалась не упоминать о своём романе с Ефремовым, общаясь с прессой. Но однажды она тоже призналась, что он был любовью всей её жизни. Так что, даже сильные чувства - не гарантия счастливой совместной жизни, а большая любовь не всегда приводит к столь же огромному личному счастью.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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